Acolhimento e cuidado

"“Minha filha tem 2 meses e ainda não consegui retomar minha rotina de antes. O que devo fazer”" Neila - Leitora

Mãe com bebê: maternidade Crédito: Unsplash

Muitas mães, assim como você, estão às voltas com esse novo discurso vigente de que a mulher, principalmente nos primeiros meses em que está aprendendo sua função materna, precisa ser infalível, dar conta de tudo!

O nascimento de um bebê, inevitavelmente, modificará a vida. Não apenas o modus operandi, como também suas perspectivas e prioridades. Com um bebezinho de 2 meses, imagino que vocês estão começando a azeitar a relação. Se você amamenta, somente agora estão estabelecendo os ritmos. As noites são longas, a demanda é grande e exaustiva. Você ainda está totalmente embebida pelos hormônios, sua vida emocional não está sendo nada fácil. Como uma montanha russa, as alegrias certamente lhe causam tristeza, e as ansiedades lhe causam pavor. Você não cabe ainda em si mesma.

É totalmente insano exigir que uma mulher nesse momento da vida possa se ocupar de seu autocuidado sem ajuda. Se você está nesse ponto, imagino que esteja solitária. O que é outra insanidade! Muitas pessoas se vangloriam por terem cuidado de seus bebês sozinhas. Sem a ajuda de ninguém. Das duas, uma: ou o trauma do nascimento do primeiro filho foi tão ampliado e todo e qualquer suporte que essa família teve foi recalcado, caído no esquecimento, ou, de fato, a mulher e seu bebê ficaram sozinhos, o que é extremamente grave.

O que não deveria faltar no planejamento das famílias que terão bebês em breve é apoio, suporte e, principalmente, mais braços em casa. Uma mãe e seu bebê não deveriam jamais estar sozinhos. Isso é antinatural. A recém-mãe necessariamente precisa de mais alguém perto de si, para acolhê-la, preparar-lhe a comida, cuidar da casa, para que ela se ocupe integralmente de seu bebê.

Já reparou que os celulares modernos não têm manual? É o que chamam “tecnologia instintiva”. Pois é, os bebês também são uma tecnologia instintiva. Precisamos estar com eles para conhecer os seus ritmos, seu comportamento, sua personalidade, para criarmos vínculos.