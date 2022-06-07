Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Meio ambiente

Os males do desmatamento no maciço central de Vitória

De modo matreiro e furtivo, as casas vão subindo em direção ao topo dos morros. A fumaça que aparece entre as árvores quase sempre é o resultado da queima de um terreno

Publicado em 07 de Junho de 2022 às 02:00

Públicado em 

07 jun 2022 às 02:00
Bernadette Lyra

Colunista

Bernadette Lyra

Bombeiros combatem incêndio em vegetação na região dos bairros Fradinhos e Romão, Vitória-ES
Bombeiros combatem incêndio em vegetação na região dos bairros Fradinhos e Romão, Vitória-ES Crédito: Vitor Jubini
Uma das coisas mais estranhas deste estranho ano em que estamos aconteceu na cidade de Chihuahua, no México. Certa manhã do mês de fevereiro, as pessoas acordaram e se depararam com milhares de pássaros mortos, espalhados nas ruas. Caíram do nada? Foram atacados por um predador poderoso e para fugir se chocaram com o chão? Atravessaram uma nuvem de gases mortíferos? Até hoje não se sabe o que aconteceu.
Vocês devem estar pensando que isso ocorreu bem distante de nós e que não há com o que se preocupar aqui em nossa deliciosa ilha. Pois é justamente sobre esse perigo que quero falar. Quem mora no Centro e tem sensibilidade para observar a Mãe Natureza pode atestar que, não faz muitos anos, este lado da cidade era abraçado pelo verde que cobria toda a extensão do maciço central.
As árvores nativas da Mata Atlântica desenhavam uma renda de galhos contra o céu e eram muitos os pássaros que ali habitavam. Particularmente, sempre considerei um luxuoso deleite poder apreciar a mudança de cores das folhagens nas copas, a cada nova estação. Sem falar no prazer de ouvir o chirriar das corujas, à noite, e o coral de bem-te-vis, à tardinha. Até mesmo o canto de um que outro sabiá ou algum passarinho mais raro que cruzava o ar em direção a minhas janelas.

Veja Também

Incêndio atinge área de mata no bairro Fradinhos, em Vitória

Vídeo: incêndio atinge área de mata no bairro Gurigica, em Vitória

Incêndio atinge área de vegetação do Morro da Fonte Grande, em Vitória

Mas, agora, as árvores estão diminuindo e os pássaros, desaparecendo. É de lamentar, sobretudo, o sumiço dos bem-te-vis vespertinos. Cada dia fica mais difícil que se escute um só deles que seja.
Não sei vocês, mas eu penso que isso se deve ao destroçamento da crosta de mata ancestral e nativa, aos poucos sendo dizimada pelo avanço das construções. De modo matreiro e furtivo, as casas vão subindo em direção ao topo dos morros. A fumaça que aparece entre as árvores quase sempre é o resultado da queima de um terreno. Depois, da fumaça vão aparecendo telhados, fachadas, postes e luzes que piscam ou que abrem os olhos no escuro da vegetação.
Sei que muita gente vai dizer que a ocupação é inevitável, que é assim mesmo o progresso, que as pessoas necessitam morar, e toda essa conversa que vem da má consciência de quem não vê ou não quer ver o oportunismo, o descuido, a ausência de fiscalização, a falta de cuidado com nossas reservas naturais de floresta.
O grande desafio - não só nosso, capixabas que somos, mas de todo o planeta – talvez seja sensibilizar as comunidades e as criaturas que gerenciam os poderes. Tanto seria oportuno investir na vigilância contra o desmatamento, quanto educar para uma mudança de comportamento e cuidar de projetos de preservação.

Bernadette Lyra

E escritora de ficcao e professora de cinema. Escreve as tercas-feiras sobre livros, filmes, atualidades variadas e fatos contemporaneos

Tópicos Relacionados

Centro de Vitória Meio Ambiente Vitória (ES) Desmatamento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados