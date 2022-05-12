Incêndio atinge área de mata no bairro Fradinhos, em Vitória

Um morador da região contou que o fogo começou por volta das 16 horas e que o Corpo de Bombeiros foi acionado. Segundo ele, as pessoas ficaram desesperadas com a proximidade entre as chamas e os imóveis. "Muita gente desesperada na região porque está perto das casas. O fogo está chegando perto, as pessoas estão fazendo mutirão para jogar água", relatou.