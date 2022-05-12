Um incêndio atinge grande área de mata no bairro Fradinhos, em Vitória, desde a tarde desta quinta-feira (12). As fotos mostram as chamas perto de residências, em uma área mais alta do bairro. Conforme apurado pela TV Gazeta, o fogo começou na parte alta do morro, por volta das 16h30, e foi controlado às 18h45.
Um morador da região contou que o fogo começou por volta das 16 horas e que o Corpo de Bombeiros foi acionado. Segundo ele, as pessoas ficaram desesperadas com a proximidade entre as chamas e os imóveis. "Muita gente desesperada na região porque está perto das casas. O fogo está chegando perto, as pessoas estão fazendo mutirão para jogar água", relatou.
Incêndio em vegetação em Fradinhos, Vitória
Procurado pela reportagem de A Gazeta, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado e enviou equipe ao local para combate das chamas. Mais detalhes não foram repassados porque a ocorrência seguia em andamento.
De acordo com apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, nenhuma residência foi atingida pelas chamas. Em entrevista à reportagem, o sargento Elifas, do Corpo de Bombeiros, calculou que a área atingida pelo incêndio é similar a de um campo de futebol. O fogo foi controlado por volta das 18h45.
CHAMAS PERTO DE ESCOLA
A área do incêndio fica perto da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Áureo Monjardim. A Prefeitura de Vitória informou que os bombeiros auxiliaram na saída dos estudantes que estavam no local. Todos os alunos e profissionais deixaram a unidade em segurança. Ninguém ficou ferido, segundo a prefeitura.
Incêndio atinge área de mata no bairro Fradinhos, em Vitória