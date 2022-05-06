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São Cristóvão

Vídeo e fotos: apartamento é destruído por incêndio em Vitória

Dois moradores estavam no imóvel na tarde desta sexta-feira (6), incluindo um deficiente visual; Corpo de Bombeiros apagou as chamas e ninguém ficou ferido

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 14:48

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

06 mai 2022 às 14:48
Um incêndio atingiu um apartamento que fica no bairro São Cristóvão, em Vitória, no início da tarde desta sexta-feira (6). Quando as chamas começaram, havia dois moradores no interior dele: um deficiente visual e a esposa. Apesar do susto, e de o imóvel ter ficado bastante destruído, ninguém se feriu.
Sem se identificar, a moradora relatou ao fotojornalista Fernando Madeira, de A Gazeta, que o incêndio teve início devido a um curto-circuito na extensão onde estava ligado um ventilador. Na residência, do tipo quarto-e-sala, também moram os dois filhos do casal, mas eles não estavam no local.

Incêndio atinge apartamento em Vitória

Vídeos feitos por leitores mostram bastante fumaça saindo por uma janela do primeiro andar do prédio e, logo depois, o Corpo de Bombeiros atuando para combater as chamas. O imóvel fica em cima de uma borracharia e em frente a um posto de combustíveis, na Rua Manuel Pinheiro.
O incêndio não atingiu os demais apartamentos do prédio e foi totalmente apagado por volta das 14h10. Em nota, o Corpo de Bombeiros acrescentou que não houve pedido de perícia pelos proprietários e que a Defesa Civil Municipal foi acionada para averiguar as condições da edificação.
Coordenador da Defesa Civil de Vitória, o coronel Rogério Fernandes afirmou que o imóvel está interditado pelo Corpo de Bombeiros e que a vistoria deve ser feita na manhã deste sábado (7). "Existe um protocolo para aguardar a dissipação dos gases e o resfriamento da área para poder avaliá-la", explicou.
Apartamento é destruído por incêndio em Vitória

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