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Bombeiros acionados

Vídeo: incêndio atinge área de mata no bairro Gurigica, em Vitória

Imagens mostram as chamas e grande quantidade de fumaça, vista de vários pontos da cidade. Às 18h15 desta sexta (29) o fogo já havia sido controlado

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 18:25

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

29 abr 2022 às 18:25
Um incêndio atingiu uma área de mata no bairro Gurigica, em Vitória, no fim da tarde desta sexta-feira (29). Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram o local em chamas e uma grande quantidade de fumaça, que foi vista de vários pontos da cidade. Segundo apuração da TV Gazeta, às 18h15 o fogo já havia sido controlado.
Procurado pela reportagem de A Gazeta, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atendimento de ocorrência de incêndio em vegetação no bairro Gurigica. Segundo a corporação, não há informações sobre vítimas ou danos a imóveis. A ocorrência ainda está em andamento.

Incêndio em área de mata em Vitória

Mais informações em instantes

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