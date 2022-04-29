Vídeo: incêndio atinge área de mata no bairro Gurigica, em Vitória

Um incêndio atingiu uma área de mata no bairro Gurigica, em Vitória, no fim da tarde desta sexta-feira (29). Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram o local em chamas e uma grande quantidade de fumaça, que foi vista de vários pontos da cidade. Segundo apuração da TV Gazeta, às 18h15 o fogo já havia sido controlado.
Procurado pela reportagem de A Gazeta, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atendimento de ocorrência de incêndio em vegetação no bairro Gurigica. Segundo a corporação, não há informações sobre vítimas ou danos a imóveis. A ocorrência ainda está em andamento.
Incêndio em área de mata em Vitória
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