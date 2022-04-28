Incêndio em Guarapari: "Coisa de Deus", diz vizinho que salvou crianças

Marcos Henrique arrombou a porta da casa para salvar as duas crianças em Guarapari Crédito: Arquivo pessoal

Foi preciso o auxílio de um machado para ele conseguir quebrar a porta da casa onde as crianças estavam. Marcos Henrique teve a ajuda de um outro homem que passava pela rua de moto. O comerciante, que trabalha e mora no local, diz nunca ter presenciado cena parecida.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, ele afirmou que os bens materiais podem ser adquiridos novamente, mas a vida das crianças era o mais importante naquele momento. "Uma adolescente chegou gritando que tinha uma casa pegando fogo com duas crianças dentro. Entrei em contato com os Bombeiros. Quando fui para casa pegar alguma ferramenta pra tentar arrombar o cadeado e tirar as crianças, o fogo já estava muito intenso. Tinha um outro rapaz, um anjo, quebramos o portão e descemos com as crianças", iniciou.

"A gente não estava preocupado com a casa, o importante era a vida das crianças. Esquecemos perigo e resgatamos a vida. Quebrei o portão com um machado e desci com as crianças" Marcos Henrique Simões Pinto - Comerciante e morador do bairro

Segundo Marcos Henrique, o fogo começou nos quartos do imóvel, e a fumaça tomou conta da residência minutos depois. O incêndio atingiu o terceiro andar do edifício. O Corpo de Bombeiros, acionado pelo comerciante, chegou ao local e conseguiu controlar as chamas no fim da tarde de quarta-feira. Eles realizaram atendimento às vítimas, mas não foi necessário socorro médico.

Terceiro andar de edifício ficou destruído após incêndio em Guarapari

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a avó das crianças não foi atingida pelas chamas, mas ficou emocionalmente abalada e foi levada a um Pronto Atendimento. Para o comerciante, conseguir retirar as vítimas do local foi "coisa de Deus".

"A gente que tem filho, sobrinho, a emoção é grande. É gratificante fazer alguma coisa para ajudar quem não conhece. Resgatar o adulto é uma coisa, mas uma criança que não tem defesa, esse resgate é gratificante. É coisa de Deus. Deus que me deu força" Marcos Henrique Simões Pinto - Comerciante e morador do bairro

Marcos Henrique contou ainda que a comunidade agora se uniu para reverter os bens materiais perdidos pelos moradores no incêndio. A família está morando na casa de amigo, disse o vizinho. "Conseguimos fogão e geladeira. Até algumas pessoas de Vitória estão nos ajudando", comentou.