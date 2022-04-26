Ônibus articulado do Transcol pega fogo na BR 262, em Cariacica

Ônibus do Transcol pegou fogo na pista lateral da BR 262, em Cariacica Crédito: Rodrigo Gomes

Um ônibus articulado do Sistema Transcol pegou fogo na BR 262, em Cariacica , na manhã desta terça-feira (26). O Corpo de Bombeiros informou que uma guarnição está no local controlando as chamas.

Moradores relataram à reportagem da TV Gazeta que o incêndio no coletivo não foi criminoso e teria começado após uma pane elétrica no veículo. As chamas foram tão altas que chegaram a atingir a rede elétrica do local.

Fiação também foi atingida pelo fogo do ônibus em Cariacica Crédito: Rodrigo Gomes

O motorista então pediu para que os passageiros deixassem o ônibus e as chamas tomaram conta de todo o veículo.

26/04 às 06h04min | Cruzeiro do Sul/Cariacica – Incêndio em veículo – Incêndio em ônibus do TRANSCOL, guarnição no local para controlar as chamas. #193ES — Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (@bombeirosES) April 26, 2022

O QUE DIZ O GVBUS

Em nota, o GVBus - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória - disse que a empresa responsável pelo coletivo lamenta o ocorrido e informa que está apurando o fato.