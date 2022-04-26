Ônibus articulado do Transcol pega fogo na BR 262, em Cariacica

Um ônibus articulado do Sistema Transcol pegou fogo na BR 262, em Cariacica, na manhã desta terça-feira (26). O Corpo de Bombeiros informou que uma guarnição está no local controlando as chamas.
Moradores relataram à reportagem da TV Gazeta que o incêndio no coletivo não foi criminoso e teria começado após uma pane elétrica no veículo. As chamas foram tão altas que chegaram a atingir a rede elétrica do local.
O motorista então pediu para que os passageiros deixassem o ônibus e as chamas tomaram conta de todo o veículo.
O QUE DIZ O GVBUS
Em nota, o GVBus - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória - disse que a empresa responsável pelo coletivo lamenta o ocorrido e informa que está apurando o fato.
Destacou ainda que "todos os ônibus do Sistema Transcol passam por vistoria e manutenção periódicas nas garagens. Eles são retirados de circulação quando constatado algum problema, são reparados e reencaminhados para atendimento à população".