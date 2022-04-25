Milhares de fiéis participam do encerramento da Festa da Penha 2022

Milhares de fiéis acompanham encerramento da Festa da Penha 2022 Crédito: Thiago Soares - Procissão Fotográfica

O Parque da Prainha, em Vila Velha, recebeu nesta segunda-feira (25) a Celebração Eucarística que marcou o encerramento da Festa da Penha 2022, que chegou a sua 452ª edição. Centenas de milhares de fiéis, neste ano, puderam voltar a celebrar a padroeira do Espírito Santo presencialmente durante nove dias, com uma programação repleta de fé e devoção à Nossa Senhora da Penha.

A missa de encerramento começou às 17h. A imagem de Nossa Senhora foi conduzida até ao altar pelos marinheiros da Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo, que fizeram a guarda da imagem ao longo de toda a celebração.

Dom Dario Campos, Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Vitória, iniciou a sua homilia acolhendo a todos os devotos e devotas que estavam presentes e acompanhando pela transmissão da TV Gazeta. O arcebispo intitulou os romeiros como peregrinos de Nossa Senhora. Ele ainda relembrou os dois anos que os capixabas ficaram sem a tradicional festa com romarias, procissões e os diversos festejos e devoções populares.

Missa de Encerramento da Festa da Penha 2022 Crédito: Thiago Soares - Procissão Fotográfica

Durante a homilia, o Sargento Neres, do Corpo Musical da Polícia Militar, tocou um trompete ecoando o toque de silêncio, em memória às vítimas da Covid-19 e pelas famílias enlutadas.

O Arcebispo de Vitória também fez memória às vítimas do desabamento do edifício no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha, que aconteceu na última quinta-feira (21). Dom Dario convidou a todos para que, a exemplo da Virgem Maria, que foi tocada pela Palavra de Deus, deixassem ser tocados pela palavra D'Ele. “A fim de que nos tornemos sinais divinos na vida das pessoas, principalmente junto aos que mais sofrem e passam por grandes tribulações.” ressaltou.

No encerramento da Santa Missa, Frei Djalmo Fuck, Guardião do Convento da Penha, agradeceu a presença daqueles que participaram ao longo do Oitavário e marcou um encontro com os romeiros e romeiras para estarem juntos novamente no próximo ano.

Dom Dario Campos, Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Vitória Crédito: Thiago Soares - Procissão Fotográfica

Festa da Penha Virtual

Horas antes da celebração de encerramento, foi realizada uma coletiva de imprensa que contou com a presença do Arcebispo de Vitória, Dom Dario Campos; o Bispo Auxiliar Dom Andherson Franklin; o Guardião do Convento, o Padre Renato Cristo, representando a comissão organizadora da festa; e também o Prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo. Foram repassados dados levantados pelos organizadores sobre o alcance da edição deste ano.

De acordo com o Guardião, aproximadamente seis milhões de pessoas acompanharam a Festa da Penha virtualmente. Em relação à romaria dos homens e das mulheres, um milhão de fiéis participaram, segundo o Guardião.