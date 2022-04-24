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Fotojornalismo

Festa da Penha 2022: veja como foi a 1ª romaria presencial após a pandemia

Fiéis retornaram à procissão nas ruas de Vitória e Vila Velha na noite deste sábado (23), após dois anos de eventos virtuais devido à pandemia

Publicado em 24 de Abril de 2022 às 00:23

Fernando Madeira

Fernando Madeira

Publicado em 

24 abr 2022 às 00:23
Devoção, fé, agradecimento e emoção. Depois de dois anos em que foi realizada de forma virtual devido à pandemia, a Romaria dos Homens voltou a tomar as ruas da Grande Vitória neste sábado (23). Durante a noite, uma multidão de fiéis acompanhou a imagem de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo.
Principal evento da Festa da Penha, a Romaria das Famílias – como também é conhecida – tinha a estimativa de atrair cerca de 800 mil devotos. Ao todo, o percurso de 14 quilômetros entre a Catedral Metropolitana da Capital e o parque da Prainha, em Vila Velha, durou aproximadamente quatro horas.
Durante a procissão, a Segunda Ponte ficou tomada pelos romeiros. Devotos prestaram testemunhos de intercessões da Santa, sob lágrimas e sorrisos. Por sua vez, um jovem chamou atenção ao carregar uma bandeira na qual pedia paz. Já perto do encerramento, pouco antes das 23 horas, uma chuva de balões também ajudou a dar mais cor ao evento.

VEJA ABAIXO COMO FOI A ROMARIA DOS HOMENS

Missa de Envio da Romaria dos Homens, na Catedral Metropolitana de Vitória, neste sábado (23)

Missa de Envio da Romaria dos Homens, na Catedral Metropolitana de Vitória, neste sábado (23)

Missa de Envio da Romaria dos Homens, na Catedral Metropolitana de Vitória, neste sábado (23)

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