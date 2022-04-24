Festa da Penha 2022: veja como foi a 1ª romaria presencial após a pandemia

Durante a procissão, a Segunda Ponte ficou tomada pelos romeiros. Devotos prestaram testemunhos de intercessões da Santa, sob lágrimas e sorrisos. Por sua vez, um jovem chamou atenção ao carregar uma bandeira na qual pedia paz. Já perto do encerramento, pouco antes das 23 horas, uma chuva de balões também ajudou a dar mais cor ao evento.