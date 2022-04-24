Festa da Penha 2022: veja como foi a 1ª romaria presencial após a pandemia

Devoção, fé, agradecimento e emoção. Depois de dois anos em que foi realizada de forma virtual devido à pandemia, a Romaria dos Homens voltou a tomar as ruas da Grande Vitória neste sábado (23). Durante a noite, uma multidão de fiéis acompanhou a imagem de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo.
Principal evento da Festa da Penha, a Romaria das Famílias – como também é conhecida – tinha a estimativa de atrair cerca de 800 mil devotos. Ao todo, o percurso de 14 quilômetros entre a Catedral Metropolitana da Capital e o parque da Prainha, em Vila Velha, durou aproximadamente quatro horas.
Durante a procissão, a Segunda Ponte ficou tomada pelos romeiros. Devotos prestaram testemunhos de intercessões da Santa, sob lágrimas e sorrisos. Por sua vez, um jovem chamou atenção ao carregar uma bandeira na qual pedia paz. Já perto do encerramento, pouco antes das 23 horas, uma chuva de balões também ajudou a dar mais cor ao evento.