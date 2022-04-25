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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 14.391 mortes e 1.045.858 casos confirmados

Estado não registrou óbitos pelo quinto dia consecutivo e teve 76 casos de infecção confirmados em 24h, segundo dados divulgados nesta segunda (25) pela Sesa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2022 às 18:52

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 18:52

Espírito Santo contabiliza um total de 14.391 mortes e 1.045.858 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. O Estado não registrou óbitos pelo quinto dia consecutivo e teve 76 casos de infecção confirmados em 24 horas, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (25) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 121.446
  2. Vila Velha: 116.614
  3. Vitória: 112.307
  4. Cariacica: 81.506
  5. Linhares: 50.240
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 17.942
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 13.986
  3. Jardim da Penha (Vitória): 10.919
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.257
  5. Praia do Canto (Vitória): 8.041
Até esta segunda, mais de 3,55 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.010.071, com 86 registros em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.

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