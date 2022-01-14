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Fumaça densa

Incêndio atinge área de vegetação do Morro da Fonte Grande, em Vitória

De acordo com apuração do fotojornalista Carlos Alberto Silva, que esteve no local, brigadistas estiveram no local em trabalho de combate ao fogo
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

14 jan 2022 às 19:19

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 19:19

Incêndio no Morro da Fonte Grande
Incêndio no Morro da Fonte Grande. Bombeiros e brigadistas combatem o fogo. Crédito: Carlos Alberto Silva
Desde o início da tarde desta sexta-feira (14), uma fumaça densa vem chamando a atenção de moradores da Capital. Leitores de A Gazeta enviaram diversos registros de um incêndio localizado na área do Morro da Fonte Grande.
De acordo com apuração do fotojornalista Carlos Alberto Silva, que esteve no local, brigadistas estão na localidade em trabalho de combate ao fogo.
Demandado pela reportagem, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em vegetação, na tarde dessa sexta-feira (14), no parque da Fonte Grande, em Vitória.
A equipe foi ao local e constatou que o incêndio atingia uma área de mata. Foi realizado o controle da área atingida e, posteriormente, o fogo foi extinto pelos militares. Não houve feridos ou edificação atingida.
Vitória
Incêndio é registrado no Romão, em Vitória Crédito: Leitor A Gazeta
Já a Defesa Civil Municipal informou, em nota, não foi acionada para qualquer ocorrência de incêndio.
Incêndio atinge área de vegetação do Morro da Fonte Grande, em Vitória

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