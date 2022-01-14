Incêndio atinge área de vegetação do Morro da Fonte Grande, em Vitória

Incêndio no Morro da Fonte Grande. Bombeiros e brigadistas combatem o fogo. Crédito: Carlos Alberto Silva

Desde o início da tarde desta sexta-feira (14), uma fumaça densa vem chamando a atenção de moradores da Capital. Leitores de A Gazeta enviaram diversos registros de um incêndio localizado na área do Morro da Fonte Grande.

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De acordo com apuração do fotojornalista Carlos Alberto Silva, que esteve no local, brigadistas estão na localidade em trabalho de combate ao fogo.

Demandado pela reportagem, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em vegetação, na tarde dessa sexta-feira (14), no parque da Fonte Grande, em Vitória.

A equipe foi ao local e constatou que o incêndio atingia uma área de mata. Foi realizado o controle da área atingida e, posteriormente, o fogo foi extinto pelos militares. Não houve feridos ou edificação atingida.

Incêndio é registrado no Romão, em Vitória Crédito: Leitor A Gazeta

Já a Defesa Civil Municipal informou, em nota, não foi acionada para qualquer ocorrência de incêndio.