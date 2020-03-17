O drama dos navios "encalhados" por causa do coronavírus

Navio de cruzeiro está atracado no Porto de Recife com um passageiro com sintomas de coronavírus Crédito: Reprodução/TV Globo

Uma das imagens mais impactantes destes tempos é aquela de navios de cruzeiro, grávidos de infectados pelo coronavírus , paralisados em portos do planeta, sem permissão para navegar.

Sabe-se que navegar é a sina dos navios. Navios partem sempre em direção a algum lugar em que chegam e de novo seguem em direção a outro. Uma nau presa no cais apodrece com o tempo, sobre o mar que ela deveria estar singrando. “O tempo passa”, dizia Píndaro, poeta grego dos séculos VI a V A.C, “e velas caídas e frouxas sempre aguardam o tremor de uma nova brisa”.

Poetas, romancistas, músicos, teatrólogos, cineastas, enfim, todas as criaturas que habitam as tribos da criação e do imaginário já se ocuparam em mostrar os navios como a imagem da liberdade de ir e vir em busca dos mais variados destinos e aventuras. Nesse sentido, vale lembrar uma das mais belas imagens de Michel Foucault, que é a do navio vagando na superfície imensa do mar, rumo a um lugar desconhecido: “O navio é a utopia por excelência. Nas civilizações sem barcos, os sonhos se esgotam, a espionagem ali substitui a aventura e a polícia os corsários” - escreveu o filósofo.

Lendo isso, não há como não lembrar da Argos, a nau da antiguidade em que os argonautas comandados por Jasão cortavam a incomensurabilidade das águas, em uma longa viagem, passando por tempestades e ilhas cheias de criaturas insólitas até chegarem ao Velocino de Ouro.

Vale ainda recordar a frase famosa com que general romano Pompeu, no século 1a.C, encorajava os marinheiros receosos de viajar durante a guerra: “Navegar é preciso, viver não é preciso". Retomada pelo poeta Fernando Pessoa para cantar a coragem navegante dos portugueses e até por Caetano Veloso em uma de suas canções, essa frase nos recorda que navegar é uma viagem que deve estar segura de seu rumo.

Para isso serviam instrumentos como as bússolas e os astrolábios. Claro que os astrolábios e bússolas que guiavam a navegação no século XV foram trocados, hoje, por satélites, GPS e www. Mas de que valem esses artefatos de precisão se estiverem sem uso porque a nau está proibida de seu vaivém sobre as águas?

Se imaginarmos, afinal, que um barco é um pedaço de espaço flutuante que é fechado em si e, ao mesmo tempo, é destinado a vagar no infinito do mar, podemos dizer que o coronavírus transforma esses navios impedidos de seu ir e vir em um lugar sem lugar, habitado por seres humanos que vivem a aguda consciência da sua impotência.