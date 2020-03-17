Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

O drama dos navios "encalhados" por causa do coronavírus

Esses navios, que o temor ao vírus mantém aprisionados nos portos, são como cantos estrangulados de pássaros, como uivos silenciados de lobos, como gritos presos na garganta da humanidade

Publicado em 17 de Março de 2020 às 05:00

Públicado em 

17 mar 2020 às 05:00
Bernadette Lyra

Colunista

Bernadette Lyra

Navio de cruzeiro está atracado no Porto de Recife com um passageiro com sintomas de coronavírus Crédito: Reprodução/TV Globo
Uma das imagens mais impactantes destes tempos é aquela de navios de cruzeiro, grávidos de infectados pelo coronavírus, paralisados em portos do planeta, sem permissão para navegar.
Sabe-se que navegar é a sina dos navios. Navios partem sempre em direção a algum lugar em que chegam e de novo seguem em direção a outro. Uma nau presa no cais apodrece com o tempo, sobre o mar que ela deveria estar singrando. “O tempo passa”, dizia Píndaro, poeta grego dos séculos VI a V A.C, “e velas caídas e frouxas sempre aguardam o tremor de uma nova brisa”.
Poetas, romancistas, músicos, teatrólogos, cineastas, enfim, todas as criaturas que habitam as tribos da criação e do imaginário já se ocuparam em mostrar os navios como a imagem da liberdade de ir e vir em busca dos mais variados destinos e aventuras. Nesse sentido, vale lembrar uma das mais belas imagens de Michel Foucault, que é a do navio vagando na superfície imensa do mar, rumo a um lugar desconhecido: “O navio é a utopia por excelência. Nas civilizações sem barcos, os sonhos se esgotam, a espionagem ali substitui a aventura e a polícia os corsários” - escreveu o filósofo.

Veja Também

Ufes vai suspender aulas por causa do coronavírus, diz diretor do DCE

Coronavírus: "Não subestimem a pandemia", diz capixaba em Coimbra

"Vamos aprender com erros dos outros", diz leitor sobre coronavírus

Lendo isso, não há como não lembrar da Argos, a nau da antiguidade em que os argonautas comandados por Jasão cortavam a incomensurabilidade das águas, em uma longa viagem, passando por tempestades e ilhas cheias de criaturas insólitas até chegarem ao Velocino de Ouro.
Vale ainda recordar a frase famosa com que general romano Pompeu, no século 1a.C, encorajava os marinheiros receosos de viajar durante a guerra: “Navegar é preciso, viver não é preciso". Retomada pelo poeta Fernando Pessoa para cantar a coragem navegante dos portugueses e até por Caetano Veloso em uma de suas canções, essa frase nos recorda que navegar é uma viagem que deve estar segura de seu rumo.
Para isso serviam instrumentos como as bússolas e os astrolábios. Claro que os astrolábios e bússolas que guiavam a navegação no século XV foram trocados, hoje, por satélites, GPS e www. Mas de que valem esses artefatos de precisão se estiverem sem uso porque a nau está proibida de seu vaivém sobre as águas?

Veja Também

Coronavírus provoca mudanças nos itinerários dos cruzeiros

Ministério da Saúde recua em suspensão de cruzeiros marítimos

Se imaginarmos, afinal, que um barco é um pedaço de espaço flutuante que é fechado em si e, ao mesmo tempo, é destinado a vagar no infinito do mar, podemos dizer que o coronavírus transforma esses navios impedidos de seu ir e vir em um lugar sem lugar, habitado por seres humanos que vivem a aguda consciência da sua impotência.
Esses navios, que o temor ao vírus mantém aprisionados nos portos, são como cantos estrangulados de pássaros, como uivos silenciados de lobos, como gritos presos na garganta da humanidade, que toma consciência de que, ao contrário do navegar que é exato e preciso, viver é uma viagem insegura e imprecisa, feita de medos, inseguranças, transições e contradições.

Bernadette Lyra

E escritora de ficcao e professora de cinema. Escreve as tercas-feiras sobre livros, filmes, atualidades variadas e fatos contemporaneos

Tópicos Relacionados

Covid-19 Coronavírus no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

As canetas antiobesidade oferecem uma nova abordagem para o controle do peso, mas requerem cuidados (Imagem: Alones | Shutterstock)
Anvisa restringe emagrecedores manipulados e do Paraguai em meio a pressão política
Ana Paula, Milena e Juliano disputam o prêmio do BBB 26
Final do BBB 26: Juliano, Ana Paula ou Milena? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados