Um olhar para os desabrigados sob o alpendre do Convento de São Francisco

Convento de São Francisco, na Cidade Alta Crédito: Carlos Alberto da Silva

O Convento de São Francisco, no Centro de Vitória , é uma icônica edificação que carrega a história em seus costados ancestrais. Foi construído por frades franciscanos quando a capitania do Espírito Santo era comandada por Dona Luiza, “A Capitoa”. Antes, possuía um frontão trabalhado nas linhas retas do estilo jesuíta.

Hoje, apresenta volutas barrocas no topo e na torre dos sinos. Recentemente, acrescentaram um painel lateral, um jardim circular de pedrinhas e mais umas tantas intervenções resultantes das fantasias de seus reconstrutores. Inclusive, o alpendre com arcos na fachada.

É nesse alpendre que desocupados, mendigos, mulheres e homens que vagam pelas ruas, se abrigam para dormir à noite. Podem ser poucos, podem ser muitos. Porém, sempre chegam. Enrolam-se em trapos e papelões, falam em voz alta, fazem xixi e cocô pelos cantos. Alguns bebem, outros acendem cachimbos suspeitos. Partem bem cedo, deixando vestígios e restos no gramado, na escada de pedra e no chão. Dizem que recusam ajuda oficial, fogem dos abrigos, preferem assim viver. Fato é que é difícil julgá-los. Ninguém sabe o que os levou àquela situação. Talvez sejam as vítimas mais evidentes de uma sociedade de desigualdades e ganância.

O homem é o lobo do homem. Essa frase do dramaturgo Plautos, depois aproveitada pelo filósofo Hobbes, quer dizer que o individualismo da natureza humana faz com que os mais fortes explorem os mais fracos. Porém, o individualismo também é o pai do medo de perder bens e coisas que se julgam preciosas.

E esse medo pode se mascarar debaixo de um álibi da necessidade de ordem, disciplina e respeito, fazendo esquecer que direitos, liberdade e justiça correspondem a deveres, responsabilidades e regras da existência em sociedades. São bens coletivos, portanto, não individuais.

Mas, agora, as sociedades vivem dias sombrios de exceção, que exigem uma volta a mais no parafuso. É preciso distinguir o que nos inquieta. Por exemplo: é impossível negar as condições de abandono, desamparo e promiscuidade do modo de vida desses seres que dormem naquele alpendre. E isso faz com que sejam presas fáceis para um lobo maior e bem mais poderoso que os lobos humanos. O coronavírus . Um lobo cruel que apavora e ameaça a humanidade.