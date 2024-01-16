Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crônica

A necessidade de mudar o presente

Coisa que ninguém ignora é que o tempo não passa. Nós é que passamos por ele. Passamos através dele. Passamos porque somos criaturas dependentes de datas para marcar a duração da vida

Públicado em 

16 jan 2024 às 01:45
Bernadette Lyra

Colunista

Bernadette Lyra

Eu amo os verbos, essas criaturinhas feitas de letras, com aquele “r”, que é como um rabinho final. Quem trabalha a arte de escrever ficção sabe como são valiosos. Sobretudo porque são os estelionatários do tempo. Tomam para si o tempo. Atestam que o tempo se divide em presente, passado e futuro. Afirmam que o tempo passa.
Coisa que ninguém ignora é que o tempo não passa. Nós é que passamos por ele. Passamos através dele. Passamos porque somos criaturas dependentes de datas para marcar a duração da vida. A vida é que se sucede a si mesma. Mas os verbos são nossos aliados, podem ser conjugados e submetidos à ilusão temporal da passagem.
E a ilusão é um dispositivo a que a humanidade se agarra, com unhas e dentes. Talvez para não se desesperar. Talvez para se prender às cordas à beira do abismo, na esperança de que tudo há de ser melhor do que agora.

Veja Também

A palavra "dom" explicada às crianças

Ticumbi em Conceição da Barra: uma saudade de fim de ano

Sal-gema: perigo que ameaça os alagoanos pode estar bem mais perto de nós

No entanto a esperança é uma fada cor do absinto que perde facilmente as asas. E aquilo que, na linguagem humana, chamamos “futuro” é um rosto sem olhos. Nada vemos do que ele vê. E nada nem ninguém consegue prevê-lo. Nem os mais ilustrados cientistas, nem os pesquisadores mais dedicados, nem os artistas mais criativos, nem mesmo as artimanhas da tecnologia ou as habilidades da consciência humana têm o poder de desvendar o que ainda vai ocorrer.
Tudo que conseguimos saber sobre o futuro é uma incerteza. A incerteza talvez seja a única certeza com que a humanidade possa contar em seu “eterno é” (como canta Gilberto Gil), ou seja, em seu presente.
O presente é um existir único e precioso. É o instante em que tudo gira, tudo se move. Como faz a Terra em seu eixo em roda do Sol e no acompanhamento da estrela e da galáxia em seu navegar através do universo. E, se é certo que a inevitabilidade da incerteza não nos dá garantia de profetizar o futuro, é certo também que a mudança é tarefa mais urgente do “hoje”.
Planeta, meio ambiente e as mudanças climáticas
Mudanças climáticas Crédito: user6702303/Freepik
A mudança de um mundo ameaçado pelo fantasma do aquecimento global, do declínio da produção de petróleo, dos desmandos feitos em nome do capital, das guerras pelo poder. Essas são as incógnitas de uma perversa equação que divide a humanidade e motiva a urgência de mudar o que somos e o que temos, para reequilibrar a harmonia das estruturas sociais, econômicas, físicas e cognitivas que sustentam o presente do mundo e nos sustentam nele.
Assim, a incerteza quanto ao futuro traz a certeza de que o planeta tem de se transformar. Que é urgente pensar, sonhar, viver e mudar o presente para dar sentido a um tempo que o verbo vir, com a graça e a trapaça dos verbos, nos diz que virá.

Bernadette Lyra

E escritora de ficcao e professora de cinema. Escreve as tercas-feiras sobre livros, filmes, atualidades variadas e fatos contemporaneos

Tópicos Relacionados

Meio Ambiente Crônica Atitude Sustentável
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'
Imagem de destaque
Unabomber: como matemático superdotado que aterrorizou EUA com cartas-bomba foi preso há 30 anos
Imagem de destaque
Como guerra no Irã pode levar o mundo a uma nova corrida por armas nucleares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados