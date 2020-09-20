Tome Nota: Semana de recordes e de otimismo de sobra na infraestrutura do ES

Ferrovia: Primeiro trecho a ser construído da EF 118 vai ligar Cariacica a Anchieta Crédito: Manfred Richter/Pixabay

Por mais esforços que possam ser empregados pelo governo federal, é difícil acreditar que esse tempo seja suficiente para a estrada de ferro ter o projeto finalizado, as licenças liberadas, conseguir realizar desapropriações ao longo da sua extensão e ser construída. Quem sabe a pasta do ministro Tarcísio de Freitas vai conseguir feito inédito no país. Façam suas apostas!

PASSOS DE ANCHIETA PARA O ES

Logo que assumiu a Secretaria de Estado de Desenvolvimento (Sedes), em sua primeira entrevista concedida à imprensa, o secretário Marcos Kneip contou à coluna que esperava repetir, mas em uma escala maior, ações bem-sucedidas aplicadas no município de Anchieta, onde havia sido secretário. Uma delas era reduzir a burocracia e agilizar o tempo de abertura de negócios.

GANHOU ESCALA

Nesta semana, dados da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (RedeSim) apontaram que o ES é o Estado com menor tempo para a abertura de empresas do Sudeste e o 6º do país. Em agosto, o tempo médio para abrir um negócio foi de 1 dia e 23 horas.

O Terminal Portuário de Vila Velha (TVV) é único do Estado especializado no transporte de contêineres. Ele é administrado pela Log-in Logística Crédito: Carlos Alberto Silva

TVV BATE RECORDE NA MOVIMENTAÇÃO DE CONTÊINERES

SERÁ?

De origem texana, republicano e com cidadania brasileira, o gestor e chefe de investimentos da NCH Capital na América Latina, James Gulbrandsen, acredita que o candidato democrata Joe Biden irá vencer as eleições, o que, segundo ele, deve estressar ainda mais os mercados globais.