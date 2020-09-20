Tome Nota: Semana de recordes e de otimismo de sobra na infraestrutura do ES

O secretário-executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcos Sampaio, anunciou nesta semana que o trecho de 90 quilômetros da ferrovia EF 118, ligando Cariacica a Anchieta, vai ficar pronto em 2023. Haja otimismo!!
Por mais esforços que possam ser empregados pelo governo federal, é difícil acreditar que esse tempo seja suficiente para a estrada de ferro ter o projeto finalizado, as licenças liberadas, conseguir realizar desapropriações ao longo da sua extensão e ser construída. Quem sabe a pasta do ministro Tarcísio de Freitas vai conseguir feito inédito no país. Façam suas apostas!
PASSOS DE ANCHIETA PARA O ES
Logo que assumiu a Secretaria de Estado de Desenvolvimento (Sedes), em sua primeira entrevista concedida à imprensa, o secretário Marcos Kneip contou à coluna que esperava repetir, mas em uma escala maior, ações bem-sucedidas aplicadas no município de Anchieta, onde havia sido secretário. Uma delas era reduzir a burocracia e agilizar o tempo de abertura de negócios.
GANHOU ESCALA
Nesta semana, dados da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (RedeSim) apontaram que o ES é o Estado com menor tempo para a abertura de empresas do Sudeste e o 6º do país. Em agosto, o tempo médio para abrir um negócio foi de 1 dia e 23 horas.
TVV BATE RECORDE NA MOVIMENTAÇÃO DE CONTÊINERES
A semana foi de boas notícias e recordes para o Porto de Vitória. Na última quarta-feira (16), o porto movimentou um navio com o maior calado em sua história, de 12 metros. Já na quinta (17) foi a vez do Terminal Portuário de Vila Velha (TVV) atingir sua melhor marca na operação de contêineres. O terminal, administrado pela Login, movimentou 515 contêineres em seis horas. O recorde anterior havia acontecido em 2010, quando foram transportados 447.
SERÁ?
De origem texana, republicano e com cidadania brasileira, o gestor e chefe de investimentos da NCH Capital na América Latina, James Gulbrandsen, acredita que o candidato democrata Joe Biden irá vencer as eleições, o que, segundo ele, deve estressar ainda mais os mercados globais.
A análise será apresentada na quinta-feira (24), em um bate-papo on-line organizado pela Valor Investimentos, com a participação de Gulbrandsen e do analista político e estrategista-chefe da XP, Paulo Gama. Em entrevista recente, o gestor da NCH Capital afirmou que Trump pode ganhar na Pensilvânia, em Ohio e na Flórida e mesmo assim perder a eleição. Para participar da live, basta se inscrever no canal do YouTube da Valor Educação.