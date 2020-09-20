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Beatriz Seixas

Tome Nota: Semana de recordes e de otimismo de sobra na infraestrutura do ES

A coluna traz algumas notas e bastidores da cena econômica capixaba

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

20 set 2020 às 05:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Ferrovia será construída no Sul do Espírito Santo. Expectativa do governo federal é que o trecho ligando Cariacica a Vitória seja concluído em 2023
Ferrovia: Primeiro trecho a ser construído da EF 118 vai ligar Cariacica a Anchieta Crédito: Manfred Richter/Pixabay
O secretário-executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcos Sampaio, anunciou nesta semana que o trecho de 90 quilômetros da ferrovia EF 118, ligando Cariacica a Anchieta, vai ficar pronto em 2023. Haja otimismo!!
Por mais esforços que possam ser empregados pelo governo federal, é difícil acreditar que esse tempo seja suficiente para a estrada de ferro ter o projeto finalizado, as licenças liberadas, conseguir realizar desapropriações ao longo da sua extensão e ser construída. Quem sabe a pasta do ministro Tarcísio de Freitas vai conseguir feito inédito no país. Façam suas apostas!

PASSOS DE ANCHIETA PARA O ES

Logo que assumiu a Secretaria de Estado de Desenvolvimento (Sedes), em sua primeira entrevista concedida à imprensa, o secretário Marcos Kneip contou à coluna que esperava repetir, mas em uma escala maior, ações bem-sucedidas aplicadas no município de Anchieta, onde havia sido secretário. Uma delas era reduzir a burocracia e agilizar o tempo de abertura de negócios.

GANHOU ESCALA

Nesta semana, dados da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (RedeSim) apontaram que o ES é o Estado com menor tempo para a abertura de empresas do Sudeste e o 6º do país. Em agosto, o tempo médio para abrir um negócio foi de 1 dia e 23 horas.

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O Terminal Portuário de Vila Velha (TVV) é único do Estado especializado no transporte de contêineres. Ele é administrado pela Log-in Logística
O Terminal Portuário de Vila Velha (TVV) é único do Estado especializado no transporte de contêineres. Ele é administrado pela Log-in Logística Crédito: Carlos Alberto Silva

TVV BATE RECORDE NA MOVIMENTAÇÃO DE CONTÊINERES

A semana foi de boas notícias e recordes para o Porto de Vitória. Na última quarta-feira (16), o porto movimentou um navio com o maior calado em sua história, de 12 metros. Já na quinta (17) foi a vez do Terminal Portuário de Vila Velha (TVV) atingir sua melhor marca na operação de contêineres. O terminal, administrado pela Login, movimentou 515 contêineres em seis horas. O recorde anterior havia acontecido em 2010, quando foram transportados 447. 

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SERÁ?

De origem texana, republicano e com cidadania brasileira, o gestor e chefe de investimentos da NCH Capital na América Latina, James Gulbrandsen, acredita que o candidato democrata Joe Biden irá vencer as eleições, o que, segundo ele, deve estressar ainda mais os mercados globais.
A análise será apresentada na quinta-feira (24), em um bate-papo on-line organizado pela Valor Investimentos, com a participação de Gulbrandsen e do analista político e estrategista-chefe da XP, Paulo Gama. Em entrevista recente, o gestor da NCH Capital afirmou que Trump pode ganhar na Pensilvânia, em Ohio e na Flórida e mesmo assim perder a eleição. Para participar da live, basta se inscrever no canal do YouTube da Valor Educação.
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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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