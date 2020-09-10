Biden quer elevar impostos sobre lucros de empresas americanas no exterior

O plano, que se soma aos aumentos de impostos corporativos que o democrata já havia proposto anteriormente, reverteria muitas das mudanças na lei tributária de 2017 assinada pelo atual presidente, Donald Trump. A ideia de Biden é sobretaxar empresas dos EUA que fabricam produtos no exterior e os revendem internamente, além de oferecer um crédito fiscal de 10% para certos investimentos na produção nacional.