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Candidato

Biden quer elevar impostos sobre lucros de empresas americanas no exterior

O plano reverteria muitas das mudanças na lei tributária de 2017 assinada pelo atual presidente, Donald Trump

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 07:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2020 às 07:24
O candidato democrata Joe Biden, em evento das primárias em Columbia
O candidato democrata Joe Biden, em evento das primárias em Columbia Crédito: Adam Schultz
Candidato do Partido Democrata à Presidência dos Estados Unidos, Joe Biden defendeu, nesta quarta-feira (9), um aumento de impostos sobre lucros de empresas americanas no exterior e incentivos fiscais especiais para a indústria doméstica, em um discurso para operários durante uma viagem de campanha a Warren, no Estado do Michigan.
O plano, que se soma aos aumentos de impostos corporativos que o democrata já havia proposto anteriormente, reverteria muitas das mudanças na lei tributária de 2017 assinada pelo atual presidente, Donald Trump. A ideia de Biden é sobretaxar empresas dos EUA que fabricam produtos no exterior e os revendem internamente, além de oferecer um crédito fiscal de 10% para certos investimentos na produção nacional.
"Não estou procurando punir as empresas americanas. Mas há uma maneira melhor: produzir em Michigan, produzir nos EUA, investir em nossas comunidades", disse Biden, em uma tentativa de reconquistar eleitores do meio-oeste industrial dos Estados Unidos que o Partido Democrata perdeu em 2016. 

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