Tesouro Nacional volta a dar nota máxima de bom pagador para o ES

Espírito Santo voltou a ter a melhor classificação do Tesouro em relação à sua capacidade de pagamento Crédito: Freepik

Agora, mais de três meses depois das revisões, o Tesouro considerou que o Espírito Santo enquadra-se na classificação da nota máxima. A decisão foi assinada nesta sexta-feira (24) por três membros do governo federal e consta na nota técnica nº 29783/2020 do Ministério da Economia

"Os resultados dos cálculos indicam que, embora a situação financeira do Estado tenha se deteriorado, o Espírito Santo deve continuar a atender ao requisito de elegibilidade do inciso I do art. 11 da Portaria MF nº 501, de 2017, e, por isso, não é necessária a revisão da sua classificação final de capacidade de pagamento, ou seja, o Estado mantém a CAPAG "A", até a conclusão da avaliação do Programa de Reestruturação de Ajuste Fiscal referente ao exercício financeiro de 2019", informa o documento.

Apesar da conclusão dos técnicos da STN, no site do Tesouro, onde constam três indicadores relacionados à situação fiscal dos entes subnacionais - endividamento, poupança corrente e índice de liquidez -, não é possível ver qual a nota que o Espírito Santo recebeu atualmente. Na página (imagem abaixo) aparece a mensagem "simulação suspensa". Além do Estado, não é possível consultar a condição fiscal de São Paulo, Paraná, Acre e Pará.

Página do Tesouro Nacional ainda não atualizou a situação fiscal do ES até a noite de sexta-feira Crédito: Tesouro Nacional/Reprodução

O rebaixamento de nota A para C, em que D é o pior resultado na escala, aconteceu depois que o governo capixaba pediu, por meio da Ação Cível Originária (ACO) 3375, ao STF a suspensão do pagamento de dívidas junto à União, uma vez que o Estado sofreria forte deterioração da sua arrecadação, como reflexo da crise da Covid-19

O não pagamento de uma dívida mensal da ordem de quase R$ 11 milhões foi autorizado pelo Supremo, e a decisão ainda previa que a suspensão não implicaria em prejuízo para a condição fiscal do Estado. Mas no entendimento do Tesouro Nacional, ao relatar que não teria capacidade de quitar o débito, o Estado demonstrou que ele não conseguiria honrar com os seus compromissos financeiros. Foi justamente esse impasse que fez com que nos últimos meses existisse a indefinição quanto à classificação do Espírito Santo que, nos dois últimos anos, foi o único a conquistar a nota máxima da Capag