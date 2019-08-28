Suíça perto de assinar contrato de concessão do Aeroporto de Vitória

A assinatura do contrato de concessão do Aeroporto de Vitória está prevista para acontecer até o dia 20 de setembro. A informação é da secretária do Ministério de Infraestrutura, Natália Marcassa.
Segundo ela, a cerimônia será em Brasília e vai reunir autoridades e as empresas que ganharam os leilões realizados em março deste ano, entre elas a companhia suíça Zurich, que vai administrar o terminal capixaba.
Este vídeo pode te interessar
A Gazeta integra oSaiba mais
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.