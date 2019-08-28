Beatriz Seixas
Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

Suíça perto de assinar contrato de concessão do Aeroporto de Vitória

Cerimônia vai acontecer em Brasília

Vitória
Publicado em 28/08/2019 às 01h54
Atualizado em 29/09/2019 às 16h56
Fachada do novo Aeroporto de Vitória . Crédito: Vitor Jubini - 24/04/2019
A assinatura do contrato de concessão do Aeroporto de Vitória está prevista para acontecer até o dia 20 de setembro. A informação é da secretária do Ministério de Infraestrutura, Natália Marcassa.

Segundo ela, a cerimônia será em Brasília e vai reunir autoridades e as empresas que ganharam os leilões realizados em março deste ano, entre elas a companhia suíça Zurich, que vai administrar o terminal capixaba.

