Rogério Salume recusa convite para assumir Desenvolvimento

O empresário e sócio da Wine Rogério Salume recusou o convite feito pelo governador Renato Casagrande (PSB) para assumir a secretaria de Desenvolvimento. O comunicado foi feito na noite desta segunda-feira, 29, por meio de uma carta.

No texto, Rogério agradece Casagrande pela oportunidade, mas diz que após muitas análises achou melhor manter a dedicação à empresa, que hoje é o maior e-commerce de vinhos da América Latina.

O convite foi feito há alguns dias pelo governador, conforme a coluna antecipou com exclusividade. A pasta está sem um titular efetivo desde o dia 22 de julho, quando o então secretário Heber Resende foi exonerado para assumir a presidência da ES Gás.

Por enquanto, quem responde como secretário interino é Paulo Menegueli.

Confira a carta na íntegra:

Querido amigo(a),

Antes de qualquer palavra escrita aqui nessa mensagem, não posso deixar de agradecer de forma profunda e espiritual o seu apoio ao convite que me foi feito pelo governador Renato Casagrande para ocupar o importante cargo de secretário de Desenvolvimento do Estado. Para mim, um baiano apaixonado por esse Estado e que tem aqui toda a minha história de família e sucesso profissional, um verdadeiro defensor de nossa cultura e um dos maiores incentivadores e divulgadores de nossos potenciais, sem duvidas foi um dos momentos mais emocionantes e de reconhecimento que tive. A gratidão e respeito por vocês é verdadeira e sólida. Muito obrigado!!!

Fiz todas as análises sobre o desafio. Confesso que a motivação e vontade são grandes e que me sinto preparado para executá-la. Por outro lado, tive que recorrer e analisar friamente todos os meus contratos e negócios em curso para não gerar problemas pessoais, aos meus sócios e muito menos ao Estado que tanto amo.

Hoje exerço uma função estratégica e atuante como Presidente do Conselho do Grupo Wine, onde, além das atribuições de governança, toco três grandes projetos internos. Estou também à frente e participando de outras duas entidades importantes que são a Avenpes e o Vale da Moqueca, que tem como foco divulgar os potenciais do Estado, atrair talentos e empresas e gerar emprego no Estado.

Um outro ponto não menos importante são as três novas frentes (startups) que estão em estágios iniciais, que me comprometi com os empreendedores pessoalmente e que acredito muito no potencial de se tornarem grandes novos cases de empresas mundiais.

Tendo em vista todos esses pontos e a análise profunda e cuidadosa que fiz, não consigo, nesse momento, seguir com o desafio que me foi apresentado. Mesmo não podendo assumir a secretaria, me coloquei 100% à disposição do Estado para ajudar no que for preciso em reuniões, visitas e participando quando e onde for necessário.

Gostaria de agradecer publicamente e profundamente a confiança e indicação feita pelo nosso governador. Nos últimos dias recebi centenas de ligações e mensagens parabenizando o Estado e a figura do governador pela iniciativa, o que mostra que esse governo é de longe o mais moderno e alinhado com o que precisamos fazer para fortalecer e criar um ambiente inovador, motivado, de pessoas felizes e com oportunidades concretas para o desenvolvimento da nossa sociedade.

Muito obrigado.

Forte abraço,

Rogério Salume

