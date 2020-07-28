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Projeto do governo federal

"Reforma tributária não pode cometer mesmo erro da previdenciária", diz Casagrande

Para o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), mudanças em relação aos impostos devem ser mais amplas do que as propostas pelo ministro Paulo Guedes

Públicado em 

28 jul 2020 às 05:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Governador do Espírito Santo Renato Casagrande (PSB)
Governador do Espírito Santo Renato Casagrande (PSB) Crédito: Rodrigo Araujo/Governo do ES
reforma tributária envidada pelo governo federal ao Congresso na última terça-feira (21) é considerada pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), como insuficiente.
Para ele, é necessário que as novas regras contemplem mudanças não só no âmbito federal, mas inclua também reformas nos tributos estaduais e municipais. O chefe do Executivo capixaba pondera que o país pode incorrer no mesmo erro da reforma previdenciária.
"Vamos conversar com os governadores e as respectivas bancadas para tentar incorporar na proposta todos os tributos. Se nós pudermos não cometer o mesmo erro da Previdência, e, desta vez, fazermos uma reforma única, é o melhor caminho. A reforma da Previdência foi feita nesse formato (por partes) e até hoje não tiveram mudanças nas regras em todos os Estados e municípios"
Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo
Na avaliação de Casagrande, a adoção de medidas fatiadas faz com que a federação fique sem uniformidade e isso comprometa a competitividade do país como um todo. Apesar de defender que a reforma deva ser ampla, o governador do Estado reconhece que a pauta é delicada e mais complicada de ser aprovada do que a própria reforma das aposentadorias.
“É um tema difícil de votar. Eu compreendo a posição do ministro Paulo Guedes, de tentar resolver a questão federal. Mas precisamos avançar em todos os tributos. Nem sempre o ideal é possível, mas vamos trabalhar para simplificar o máximo de impostos”, defendeu Casagrande.

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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