Receita dos municípios do ES vai encolher mais de R$ 1 bilhão em 2020

Prefeituras deverão ter uma redução de 15% na receita própria não vinculada, segundo a Aequus Consultoria Crédito: Freepik

Desde o início da pandemia do novo coronavírus , não havia a menor dúvida de que 2020 seria um ano de frustrações do ponto de vista econômico. Passados quatro meses em que os reflexos da doença acompanham as iniciativas pública e privada, os resultados de desempenho mostram-se perversos e as perspectivas não oferecem muito otimismo.

perdas das administrações locais vão ultrapassar R$ 1 bilhão neste ano. Hoje, trago neste espaço uma projeção de como devem se comportar as receitas das cidades do Espírito Santo . A Aequus Consultoria fez os cálculos e estima que as

A análise faz parte de um capítulo da publicação Finanças dos Municípios Capixabas, lançado nesta semana, e que anualmente traz os dados relacionados às receitas e despesas dos entes municipais referentes ao exercício anterior. Em 2020, além do diagnóstico, o material inclui projeções e conjecturas sobre o atual momento.

Diante da nova realidade, a previsão é que a arrecadação com a receita própria não vinculada - que inclui IPTU, ISS, ITBI, entre outras - tenha um resultado 15% menor do que o registrado em 2019, ou seja, sofra uma perda de R$ 1,05 bilhão em 2020.

Pelos cálculos da Aequus, em percentuais, o maior recuo será o do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), de -40%. “O declínio no recolhimento do ITBI refletirá uma retração esperada do mercado imobiliário, na medida em que muitas transações deixarão de se efetivar ou serão postergadas”, informa a publicação. A tabela abaixo mostra a relação das perdas projetadas entre as receitas próprias não vinculadas.

A economista e diretora da Aequus, Tânia Villela, explicou à coluna que as projeções levam em consideração os números que até o momento a consultoria tem em mãos, mas que a ideia é atualizá-los conforme mais dados fiquem disponíveis.

Ela explicou também que, embora a frustração de receitas seja superior a R$ 1 bilhão, na prática, os cofres municipais tendem a sentir um baque menor em função dos repasses de recursos que o governo federal tem feito às prefeituras.

Tânia lembra que os dois principais auxílios são os decorrentes da Medida Provisória (MP) 938 e da Lei Complementar (LC) 173, que juntos somam cerca de R$ 630 milhões em socorro às cidades capixabas . Dessa forma, a perda efetiva será de R$ 420 milhões.

Tânia Villela é economista e diretora da Aequus Consultoria Crédito: Divulgação

"Mesmo com os auxílios, a gente sabe que eles não vão ser suficientes para cobrir toda a perda. Por isso, os municípios vão ter que se ajustar com o corte de gastos. Alguns ajustes já estão sendo proporcionados pela própria LC 173, que proíbe o aumento de salário até o final de 2021. Mas haverá necessidade de um esforço maior. Certamente os investimentos devem ser os principais sacrificados" Tânia Villela - Economista e diretora da Aequus Consultoria