Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica
Produtividade da indústria capixaba recua 12,6% em uma década
Dados são de estudo inédito do Instituto de Desenvolvimento Industrial do Espírito Santo (Ideies), o qual a coluna teve acesso em primeira mão
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00