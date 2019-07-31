A tarifa média do gás canalizado teve um reajuste de 1,98% no Espírito Santo. O aumento, válido a partir desta quinta-feira (01), é fruto da alta de 2,26% no preço da molécula do gás, que é fornecida pela Petrobras à BR Distribuidora.



Ao todo 57.745 consumidores, entre residenciais, comerciais, industriais e veiculares, serão impactados pelo reajuste.



O aumento se deu em função da revisão, prevista em contrato, que a Petrobras faz trimestralmente em relação ao preço da molécula. Nela, são considerados pontos como a cotação do petróleo, a oscilação cambial e também há uma parcela fixa que varia com o IGP (Índice Geral de Preços).