A tarifa média do gás canalizado teve um reajuste de 1,98% no Espírito Santo. O aumento, válido a partir desta quinta-feira (01), é fruto da alta de 2,26% no preço da molécula do gás, que é fornecida pela Petrobras à BR Distribuidora.
Ao todo 57.745 consumidores, entre residenciais, comerciais, industriais e veiculares, serão impactados pelo reajuste.
O aumento se deu em função da revisão, prevista em contrato, que a Petrobras faz trimestralmente em relação ao preço da molécula. Nela, são considerados pontos como a cotação do petróleo, a oscilação cambial e também há uma parcela fixa que varia com o IGP (Índice Geral de Preços).
Atualmente, 13 municípios do Espírito Santo são atendidos pela rede da BR Distribuidora, que tem 452 quilômetros de extensão.
O reajuste foi homologado pela Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp) e publicado no último dia 26 no Diário Oficial do Estado.
A molécula é um dos componentes para a formação da tarifa do gás. Além dela, são levados em consideração o transporte, a margem de distribuição e os tributos.
