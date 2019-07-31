Beatriz Seixas
Beatriz Seixas
Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

Preço do gás encanado vai subir quase 2% a partir de 1º de agosto

Reajuste vai impactar mais de 57 mil consumidores do Estado

Vitória
Publicado em 31/07/2019 às 01h31
Atualizado em 30/09/2019 às 00h25
ES - Linhares - Gasoduto Cacimbas-Catu. Crédito: Agência Petrobras
ES - Linhares - Gasoduto Cacimbas-Catu. Crédito: Agência Petrobras

A tarifa média do gás canalizado teve um reajuste de 1,98% no Espírito Santo. O aumento, válido a partir desta quinta-feira (01), é fruto da alta de 2,26% no preço da molécula do gás, que é fornecida pela Petrobras à BR Distribuidora.

Ao todo 57.745 consumidores, entre residenciais, comerciais, industriais e veiculares, serão impactados pelo reajuste.

O aumento se deu em função da revisão, prevista em contrato, que a Petrobras faz trimestralmente em relação ao preço da molécula. Nela, são considerados pontos como a cotação do petróleo, a oscilação cambial e também há uma parcela fixa que varia com o IGP (Índice Geral de Preços).

Atualmente, 13 municípios do Espírito Santo são atendidos pela rede da BR Distribuidora, que tem 452 quilômetros de extensão.

O reajuste foi homologado pela Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp) e publicado no último dia 26 no Diário Oficial do Estado.

A molécula é um dos componentes para a formação da tarifa do gás. Além dela, são levados em consideração o transporte, a margem de distribuição e os tributos.

A Gazeta integra o

Saiba mais
Petrobras beatriz seixas

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.