Beatriz Seixas
Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

Pousos ainda são restritos no Aeroporto de Vitória

Cerca de um ano e meio depois da inauguração, nova estrutura ainda aguarda instalação de equipamento

Vitória
Publicado em 28/08/2019 às 22h26
Atualizado em 29/09/2019 às 16h44
Pista do novo Aeroporto de Vitória. Crédito: Internauta
Quase um ano e meio depois de ter sido inaugurado, o Aeroporto de Vitória permanece com restrições para pouso em uma de suas pistas. A cabeceira 20, próxima ao Mestre Álvaro, não pode receber as chamadas aeronaves turbo-jato, que são aquelas que fazem os voos comerciais.

A cabeceira 20 está com essa limitação por causa do processo de instalação do PAPI – equipamento de auxílio visual ao pouso –, que está sendo feito pela Infraero e com acompanhamento do Grupo Especial de Inspeção em Voo do Departamento de Controle do Espaço Aéreo.

Por enquanto, não há previsão de quando esse processo será finalizado. Mas a Infraero garante que a restrição não causa interferência nas operações no Eurico de Aguiar Salles.

