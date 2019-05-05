Beatriz Seixas
Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

Porto Central intensifica negociações

No próximo dia 21, o empreendimento será apresentado para investidores e entidades no Rio de Janeiro. A ideia é mostrar projetos capixabas bem como o próprio Espírito Santo como uma alternativa ao Estado fluminense para se morar e também como um bom ambiente para a realização de negócios

Vitória
Publicado em 05/05/2019 às 21h02
Atualizado em 30/10/2019 às 17h53


