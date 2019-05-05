Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica
Porto Central intensifica negociações
No próximo dia 21, o empreendimento será apresentado para investidores e entidades no Rio de Janeiro. A ideia é mostrar projetos capixabas bem como o próprio Espírito Santo como uma alternativa ao Estado fluminense para se morar e também como um bom ambiente para a realização de negócios
