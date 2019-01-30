Petróleo: Brasil vai sair na frente na atração de investimentos

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“Se no ano passado o Brasil foi campeão na atração de investimentos no setor de petróleo e gás mundial, neste ano não vai sobrar dinheiro para concorrência”. A afirmação é do secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia, Márcio Félix, que demonstrou muito otimismo para os projetos da área no país em 2019.

De acordo com ele, os leilões da cessão onerosa, da 6ª rodada da partilha do pré-sal e o da 16ª rodada de concessões, todos previstos para o segundo semestre deste ano, reforçam o potencial do segmento e colocarão o Brasil em um novo patamar energético.

“De 10º maior produtor de petróleo no mundo, em 2017, o Brasil vai subir para a terceira ou quarta posição. Os leilões e a cessão onerosa vão mudar o Brasil de patamar”, afirmou.

As declarações de Félix foram dadas nesta terça-feira (29) no Rio de Janeiro, durante o lançamento do Anuário da Indústria de Petróleo e Gás, que aconteceu na Casa Firjan. O evento, promovido pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e coordenado pelo Fórum Capixaba de Petróleo e Gás, reuniu cerca de 200 lideranças empresariais do setor, além de ter contado com a presença do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB).

Grandes companhias como Petrobras, Shell, Equinor, Prysmian e outras, além de membros de instituições como Onip, IBP, NBCC, Sebrae, Ideies, Findes e Firjan participaram do encontro, que apresentou o Espírito Santo, as empresas locais e o trabalho do fórum com objetivo de estimular o ambiente de negócios entre os atores deste setor.

“Essa visão de sinergia que as duas federações, Findes e Firjan, estão tendo vai fazer com que essa região evolua e tenha grande protagonismo no mercado”, destacou o secretário.

O presidente da Findes, Léo de Castro, destacou que o trabalho integrado contribui para que novas parcerias aconteçam e que as indústrias sejam mais produtivas, inovadoras e competitivas.

Márcio Félix lembrou ainda das áreas em oferta permanente que estão sendo oferecidas pela ANP no onshore brasileiro. “Cerca de 2 mil áreas já foram selecionadas para este fim, e existe um conjunto de mais de 20 empresas interessadas nos campos maduros, como a capixaba Imetame”, citou.

Durante a apresentação do Anuário 2018, o diretor-executivo do Ideies, Marcelo Saintive, além de mostrar números do segmento no Estado, destacou dados em diversas áreas que contribuem para a atração de investidores. “O Espírito Santo tem todos os indicadores necessários para ser a bola da vez nos investimentos em petróleo e gás”, frisou ao citar segmentos como educação, solidez fiscal e capital humano.