Petrobras vai ensinar empresas a produzir robôs

A Petrobras vai apresentar no próximo dia 1º os detalhes da chamada de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) voltada para startups e pequenas empresas. O edital prevê o financiamento de até dez projetos, em seis áreas, com valores que vão de R$ 500 mil a R$ 1,5 milhão, totalizando R$ 10 milhões. O evento, em parceria com o Sebrae, vai acontecer no edifício da estatal em Vitória, localizado na Avenida Nossa Senhora da Penha.
A companhia também prevê para o próximo mês – dos dias 6 a 8, na Mec Show – apresentar quatro sistemas robóticos dos quais detém a patente. A ideia é estimular empresários capixabas a produzirem robôs de pintura, solda e inspeção para serem usados em dutos e instalações marítimas. Dessa forma, negócios locais podem vir a se tornar prestadores de serviços para essa indústria.
