Petrobras vai ensinar empresas a produzir robôs

A Petrobras vai apresentar no próximo dia 1º os detalhes da chamada de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) voltada para startups e pequenas empresas. O edital prevê o financiamento de até dez projetos, em seis áreas, com valores que vão de R$ 500 mil a R$ 1,5 milhão, totalizando R$ 10 milhões. O evento, em parceria com o Sebrae, vai acontecer no edifício da estatal em Vitória, localizado na Avenida Nossa Senhora da Penha.