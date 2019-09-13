Beatriz Seixas
Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

Petrobras envia comunicado a funcionários descartando saída do ES

Documento foi feito após especulações geradas com a fala do presidente da estatal

Vitória
Publicado em 13/09/2019 às 14h12
Atualizado em 29/09/2019 às 13h30
Data: 21/08/2019 - ES - Vitória - Sede da Petrobras, em Vitória - Editoria: Economia - Foto: Fernando Madeira - GZ . Crédito: Fernando Madeira
As declarações do presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, de que a sede da companhia em Vitória tem um custo muito alto vem gerando especulações atrás de especulações. Após ele criticar, há cerca de 15 dias, o custo de R$ 176 milhões por ano do Edivit ficou no ar a possibilidade de a estatal deixar a estrutura da Reta da Penha. Especialmente após algumas unidades da petroleira terem sido desocupadas em Salvador e em São Paulo.

Para afastar essa hipótese a Petrobras emitiu um comunicado para os seus funcionários. O aviso institucional, ao qual a coluna teve acesso, aconteceu nesta semana após as grandes repercussões na imprensa e na internet.

Um dos trechos do documento informa: “Em razão das recentes manifestações em redes sociais, informamos que nossas atividades de operação e produção continuarão no Espírito Santo, conforme divulgado no Plano de Negócios e Gestão 2019-2023 da companhia, com foco em produção no pré-sal e no pós-sal. O plano, inclusive, prevê investimentos de aproximadamente R$ 15 bilhões nas atividades de E&P no ES para o período.”

O comunicado da Petrobras, abaixo na íntegra, reforça ao final do texto que “não há qualquer movimentação de saída do E&P de Vitória”.

Comunicado enviado pela Petrobras aos funcionários do Espírito Santo. Crédito: Divulgação - 12-09-2019
