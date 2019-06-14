Beatriz Seixas
Beatriz Seixas
Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

O dilema político: reforma da Previdência no olho dos outros é refresco

Relatório da Comissão Especial da Câmara agradou ao governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), por outro lado deixou no seu colo uma batata quente que ele terá que administrar

Vitória
Publicado em 14/06/2019 às 11h30
Atualizado em 02/10/2019 às 03h17


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.