Na Lata: Zilma Bauer planeja ampliar fábrica de produtos de beleza

PERFIL
- Nome: Zilma Bauer Gomes
- Empresa: Ervas Naturais
- No mercado: Há 23 anos
- Negócio: Beleza
- Atuação: Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Pará, Ceará, Acre, Rondônia e Mato Grosso
- Funcionários: cerca de 20
JOGO RÁPIDO COM QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR
Economia:
O momento inspira cuidado, mas há também um otimismo com o novo cenário.
Pedra no sapato:
A elevada carga tributária e a burocracia.
Tenho vontade de fechar as portas quando:
Nunca pensei nisso!
Solto fogos quando:
Fecho contrato com algum cliente e quando vejo de onde saímos e onde chegamos.
Se pudesse mudar algo no meu setor, mudaria...:
A grande informalidade que gera uma concorrência desleal.
Minha empresa precisa evoluir em:
Engajar mais os nossos parceiros de negócios.
Se começasse um novo negócio seria...:
Também relacionado à beleza, porque é muito legal quando a gente contribuiu para a autoestima das pessoas.
Futuro:
Ampliar a estrutura da empresa e fazer uma planta sustentável.
Uma pessoa no mundo dos negócios que admiro:
O investidor e filantropo americano Warren Buffett, por ser um empresário de visão e que tem a característica de compartilhar a experiência e a riqueza com outras pessoas.
