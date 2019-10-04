Na Lata: Zilma Bauer planeja ampliar fábrica de produtos de beleza

Zilma Bauer Gomes, proprietária da Ervas Naturais. Crédito: Hid Saib/Divulgação

PERFIL

Nome: Zilma Bauer Gomes

Empresa: Ervas Naturais

No mercado: Há 23 anos

Negócio: Beleza

Atuação: Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Pará, Ceará, Acre, Rondônia e Mato Grosso

Funcionários: cerca de 20

JOGO RÁPIDO COM QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR

Economia:

O momento inspira cuidado, mas há também um otimismo com o novo cenário.

Pedra no sapato:

A elevada carga tributária e a burocracia.

Tenho vontade de fechar as portas quando:

Nunca pensei nisso!

Solto fogos quando:

Fecho contrato com algum cliente e quando vejo de onde saímos e onde chegamos.

Se pudesse mudar algo no meu setor, mudaria...:

A grande informalidade que gera uma concorrência desleal.

Minha empresa precisa evoluir em:

Engajar mais os nossos parceiros de negócios.

Se começasse um novo negócio seria...:

Também relacionado à beleza, porque é muito legal quando a gente contribuiu para a autoestima das pessoas.

Futuro:

Ampliar a estrutura da empresa e fazer uma planta sustentável.

Uma pessoa no mundo dos negócios que admiro:

O investidor e filantropo americano Warren Buffett, por ser um empresário de visão e que tem a característica de compartilhar a experiência e a riqueza com outras pessoas.

Linha de produtos da empresa Ervas Naturais. Crédito: Ervas Naturais/Divulgação

