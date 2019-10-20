Na Lata: Óticas Paris planeja expandir lojas para o interior do ES

Há 40 anos no mercado, comemorados neste mês, a Óticas Paris tem planos de atuar em três novas frentes: expansão das lojas para além da Grande Vitória, desenvolvimento do e-commerce e a adoção do modelo de franquias. A coluna conversou com a sócia-proprietária da empresa Ana Luiza Azevedo, que adiantou os planos para os próximos anos.

Entre eles, segundo a empresária, está crescer para o interior do Estado. Os locais, entretanto, não foram definidos. Ana Luiza explica que ainda serão desenvolvidos alguns estudos para identificar as cidades com maior potencial para receber o negócio, mas ela pondera que Linhares, São Mateus e Colatina "são alguns dos municípios vistos com bons olhos".

Em relação ao atendimento pelo e-commerce, Ana Luiza conta que, em 2020, a Óticas Paris pretende colocá-lo para operar. Já as franquias deverão levar um tempo maior para maturar. "Essa é uma vontade minha, mas ainda há muitos desafios a vencer. Queremos entrar no ramo de franquias, mas não abrimos mão da qualidade do serviço", reforça a empresária que, nos últimos anos, tem passado por um processo de sucessão familiar para substituir o pai Getúlio Gomes de Azevedo, fundador do negócio.

Ana Luiza Azevedo, sócia da Óticas Paris Crédito: Mônica Zorzanelli

PERFIL

Nome: Ana Luiza Azevedo



Ana Luiza Azevedo Empresa: Óticas Paris



Óticas Paris No mercado: Há 40 anos



Há 40 anos Negócio: Ótico



Ótico Atuação: Vitória e Vila Velha



Vitória e Vila Velha Funcionários: 100



JOGO RÁPIDO COM QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR

Economia: Está globalizando cada vez mais e é fundamental para o desenvolvimento do país. Pedra no sapato: Alta carga tributária e instabilidade política. Tenho vontade de fechar as portas quando: Não tenho vontade. Pelo contrário. Só quero abrir novas portas! Solto fogos quando: A equipe está feliz e atingimos as metas. Se pudesse mudar algo no meu setor, mudaria...: A pirataria, sem dúvida. Além de prejudicar o mercado, ela prejudica os usuários. Minha empresa precisa evoluir em: No atendimento por meio do e-commerce. Se começasse um novo negócio seria...: Nas Óticas Paris novamente, seguindo os passos do meu pai Getúlio. Futuro: Empresas cada vez mais conectadas com propósito e gerando impacto positivo na sociedade e no meio ambiente. Dentro dos nossos planos para o futuro em curto prazo estão a expansão do negócio para o interior do Estado e também o desenvolvimento do e-commerce. Já no médio e longo prazo, queremos abrir franquias. Uma pessoa no mundo dos negócios que admiro: Antonio Luiz Seabra, fundador da Natura. O admiro pelo negócio que construiu. Por ser uma empresa que valoriza o país, valoriza as cooperativas da Amazônia, é sustentável e está sempre se reinventando.