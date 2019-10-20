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Empreendedores do ES

Na Lata: Óticas Paris planeja expandir lojas para o interior do ES

Jogo rápido com a empresária  Ana Luiza Azevedo

Publicado em 20 de Outubro de 2019 às 05:00

Públicado em 

20 out 2019 às 05:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Há 40 anos no mercado, comemorados neste mês, a Óticas Paris tem planos de atuar em três novas frentes: expansão das lojas para além da Grande Vitória,  desenvolvimento do e-commerce e a adoção do modelo de franquias.  A coluna conversou com a sócia-proprietária da empresa Ana Luiza Azevedo, que adiantou os planos para os próximos anos. 
Entre eles, segundo a empresária, está crescer para o interior do Estado. Os locais, entretanto,  não foram definidos. Ana Luiza explica que ainda serão desenvolvidos alguns estudos para identificar as cidades com maior potencial para receber o negócio, mas ela pondera que Linhares,  São Mateus e Colatina "são alguns dos municípios vistos com bons olhos".
Em relação ao atendimento pelo e-commerce, Ana Luiza conta que, em 2020, a Óticas Paris pretende colocá-lo para operar.  Já as franquias deverão levar um tempo maior para maturar. "Essa é uma vontade minha, mas ainda há muitos desafios a vencer.  Queremos entrar no ramo de franquias, mas não abrimos mão da qualidade do serviço", reforça a empresária que, nos últimos anos, tem passado por um processo de sucessão familiar para substituir o pai Getúlio Gomes de Azevedo, fundador do negócio. 
Ana Luiza Azevedo, sócia da Óticas Paris Crédito: Mônica Zorzanelli

PERFIL

  • Nome: Ana Luiza Azevedo
  • Empresa: Óticas Paris
  • No mercado: Há 40 anos
  • Negócio: Ótico
  • Atuação: Vitória e Vila Velha
  • Funcionários: 100

JOGO RÁPIDO COM QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR

Economia:

Está globalizando cada vez mais e é fundamental para o desenvolvimento do país.

Pedra no sapato:

Alta carga tributária e instabilidade política.

Tenho vontade de fechar as portas quando:

Não tenho vontade. Pelo contrário. Só quero abrir novas portas!

Solto fogos quando:

A equipe está feliz e atingimos as metas.

Se pudesse mudar algo no meu setor, mudaria...:

A pirataria, sem dúvida. Além de prejudicar o mercado, ela prejudica os usuários.

Minha empresa precisa evoluir em:

No atendimento por meio do e-commerce.

Se começasse um novo negócio seria...:

Nas Óticas Paris novamente, seguindo os passos do meu pai Getúlio.

Futuro:

Empresas cada vez mais conectadas com propósito e gerando impacto positivo na sociedade e no meio ambiente. Dentro dos nossos planos para o futuro em curto prazo estão a expansão do negócio para o interior do Estado e também o desenvolvimento do e-commerce. Já no médio e longo prazo, queremos abrir franquias. 

Uma pessoa no mundo dos negócios que admiro:

Antonio Luiz Seabra, fundador da Natura.  O admiro pelo negócio que construiu. Por ser uma empresa que valoriza o país, valoriza as cooperativas da Amazônia, é sustentável e está sempre se reinventando. 
Óticas Paris está há 40 anos no mercado capixaba Crédito: Naio Rezende/Divulgação

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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