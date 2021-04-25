Na Lata: Morar Construtora prevê 3 lançamentos na Grande Vitória em 2021

Rodrigo Gomes de Almeida é sócio e presidente da Morar Construtora Crédito: Morar/Divulgação

A empresa, que está há 40 anos no mercado capixaba, planeja projetos para os municípios de Vila Velha, Serra e Cariacica, esse último receberá pela primeira vez um imóvel da companhia. O presidente e sócio da construtora, Rodrigo Gomes de Almeida, diz estar muito confiante e afirma que, a depender do comportamento e da demanda do mercado, o número de lançamentos pode vir a ser maior.

Ele conta que a Morar atende principalmente clientes da classe média, com a comercialização de apartamentos econômicos dentro programa do governo federal Casa Verde e Amarela, que substituiu o Minha Casa, Minha Vida. Os apartamentos são de dois a três quartos e com valores que variam de R$ 150 mil a R$ 250 mil.

"O Brasil está com taxas de juros baixas quando comparamos com o histórico que o país sempre teve, e o setor imobiliário é muito atrelado a essa taxa. Os juros mais baixos aumentam o poder de compra das pessoas e colocam o dinheiro para circular. Portanto, esse é um fator que impulsiona o nosso mercado. Ainda existe a pandemia e a instabilidade econômica, mas acredito que teremos uma forte recuperação e isso irá se refletir nos imóveis."

A retomada esperada pelo empresário vem acompanhada de um desafio enfrentado pelo setor nos últimos meses: o da falta de insumos. De acordo com Almeida, o atual cenário tem exigido um planejamento ainda maior por parte das empresas. Ele cita que, para manter o cronograma de obras, as encomendas e compras feitas pela construtora estão sendo antecipadas.

Além do prazo, os custos também ficaram mais altos. Ele observa que o aço é hoje o grande vilão, mas que diversos outros materiais, a exemplo do cimento, concreto e cobre, também tiveram seus preços disparados. Muitos deles influenciados pela alta cotação do dólar.

"Os insumos têm sido o grande dificultador do setor. Porque eles têm elevado o custo de produção e isso prejudica as margens. E na outra ponta a renda das pessoas não subiu na mesma proporção. Então, esse é um desafio para o setor como um todo" Rodrigo Gomes de Almeida - Presidente e sócio da Morar Construtora

Além dos negócios no Espírito Santo, o empresário diz que a empresa espera crescer no Estado do Rio de Janeiro. Em 2020, a Morar abriu uma filial em Campos dos Goytacazes e a ideia é expandir os projetos por lá. Por enquanto, entretanto, Rodrigo de Almeida não deu detalhes de quantos e quais empreendimentos estão previstos para serem lançados.

Sobre as mudanças de comportamento do consumidor na pandemia, ele ponderou que é preciso de um pouco mais de tempo para o mercado amadurecer sobre os desejos dos clientes na área imobiliária. Para o empresário, como projetos nesse setor sempre são pensados a médio e longo prazos, existe um desafio sobre o planejamento e a compreensão do que de fato será a demanda do mercado.

"No auge da pandemia, a procura por lotes cresceu muito, assim como por imóveis com opção de espaço para o homeoffice. Mas a gente ainda não sabe dizer se essas são demandas transitórias ou permanentes. No caso do homeoffice, por exemplo, ele veio para ficar, mas não vai ser uma realidade para todos. E aí, como o mercado vai se estabelecer no pós-pandemia, ainda é cedo para dizer. Esse é um desafio para quem faz planejamento na área."

Confira abaixo o bate-papo do Na Lata com o empresário Rodrigo Gomes de Almeida.

Empreendimento da Morar no bairro Camará, na Serra Crédito: Jorge Sagrilo/Morar Divulgação

PERFIL

Nome: Rodrigo Gomes de Almeida

Rodrigo Gomes de Almeida Empresa: Morar Construtora

Morar Construtora Cargo na empresa: Presidente e sócio

Presidente e sócio Empresa está no mercado: Há 40 anos

Há 40 anos Negócio: Construção civil

Construção civil Atuação: No Espírito Santo (Grande Vitória e Colatina) e no Rio de Janeiro (Campos dos Goytacazes)

No Espírito Santo (Grande Vitória e Colatina) e no Rio de Janeiro (Campos dos Goytacazes) Funcionários: 600

JOGO RÁPIDO COM QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR