Beatriz Seixas
Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

Na Lata: Expansão da Zaitt e da Shipp nos planos de Rodrigo Miranda

Jogo rápido com quem faz a economia girar

Vitória
Publicado em 06/10/2019 às 06h01
Rodrigo Miranda, empresário e fundador da Zaitt e da Shipp . Crédito: André Tomasi/Divulgação
PERFIL

  • Nome: Rodrigo Miranda
  • Empresas: Zaitt e Shipp
  • No mercado: Há 3 anos e meio
  • Negócio: Tecnologia aplicada ao varejo
  • Atuação: Shipp (ES, RJ, SP e SC) e Zaitt (ES e SP)
  • Funcionários: 90

JOGO RÁPIDO COM QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR

Economia:

Fundamental para formatar e desenvolver os negócios dos empreendedores

Pedra no sapato:

O medo

Tenho vontade de fechar as portas quando:

Nunca!

Solto fogos quando:

Vejo minha equipe feliz

Se pudesse mudar algo no meu setor, mudaria...:

A burocracia fiscal e tributária do varejo

Minha empresa precisa evoluir:

Na consciência ambiental

Se começasse um novo negócio seria...:

Na área de tecnologia e com as mesmas pessoas que tenho na equipe Futuro: Incerto, desafiador e excitante. Para as nossas empresas, temos planos de expandir para o máximo de cidades e países que pudermos

Uma pessoa no mundo dos negócios que admiro:

Flávio Augusto, da Wise Up. Ele é uma pessoa com coragem, ousadia e uma grande trajetória

Loja autônoma da Zaitt, em São Paulo. O negócio teve início em Vitória. Crédito: Zaitt/Divulgação
