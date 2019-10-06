Na Lata: Expansão da Zaitt e da Shipp nos planos de Rodrigo Miranda

Rodrigo Miranda, empresário e fundador da Zaitt e da Shipp . Crédito: André Tomasi/Divulgação

PERFIL

Nome: Rodrigo Miranda

Rodrigo Miranda Empresas: Zaitt e Shipp



Zaitt e Shipp No mercado: Há 3 anos e meio



Há 3 anos e meio Negócio: Tecnologia aplicada ao varejo



Tecnologia aplicada ao varejo Atuação: Shipp (ES, RJ, SP e SC) e Zaitt (ES e SP)



Shipp (ES, RJ, SP e SC) e Zaitt (ES e SP) Funcionários: 90



JOGO RÁPIDO COM QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR

Economia:

Fundamental para formatar e desenvolver os negócios dos empreendedores

Pedra no sapato:

O medo

Tenho vontade de fechar as portas quando:

Nunca!

Solto fogos quando:

Vejo minha equipe feliz

Se pudesse mudar algo no meu setor, mudaria...:

A burocracia fiscal e tributária do varejo

Minha empresa precisa evoluir:

Na consciência ambiental

Se começasse um novo negócio seria...:

Na área de tecnologia e com as mesmas pessoas que tenho na equipe Futuro: Incerto, desafiador e excitante. Para as nossas empresas, temos planos de expandir para o máximo de cidades e países que pudermos

Uma pessoa no mundo dos negócios que admiro:

Flávio Augusto, da Wise Up. Ele é uma pessoa com coragem, ousadia e uma grande trajetória

Loja autônoma da Zaitt, em São Paulo. O negócio teve início em Vitória. Crédito: Zaitt/Divulgação

