Na Lata: Expansão da Zaitt e da Shipp nos planos de Rodrigo Miranda

PERFIL
- Nome: Rodrigo Miranda
- Empresas: Zaitt e Shipp
- No mercado: Há 3 anos e meio
- Negócio: Tecnologia aplicada ao varejo
- Atuação: Shipp (ES, RJ, SP e SC) e Zaitt (ES e SP)
- Funcionários: 90
JOGO RÁPIDO COM QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR
Economia:
Fundamental para formatar e desenvolver os negócios dos empreendedores
Pedra no sapato:
O medo
Tenho vontade de fechar as portas quando:
Nunca!
Solto fogos quando:
Vejo minha equipe feliz
Se pudesse mudar algo no meu setor, mudaria...:
A burocracia fiscal e tributária do varejo
Minha empresa precisa evoluir:
Na consciência ambiental
Se começasse um novo negócio seria...:
Na área de tecnologia e com as mesmas pessoas que tenho na equipe Futuro: Incerto, desafiador e excitante. Para as nossas empresas, temos planos de expandir para o máximo de cidades e países que pudermos
Uma pessoa no mundo dos negócios que admiro:
Flávio Augusto, da Wise Up. Ele é uma pessoa com coragem, ousadia e uma grande trajetória
