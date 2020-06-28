Na Lata: "Com a pandemia passamos a desenvolver novos produtos"

O foco do negócio da capixaba Divulgue sempre esteve voltado para a comunicação visual, especialmente por meio dos outdoors. Mas com a pandemia do novo coronavírus, a empresa viu sua principal fonte de renda despencar e fazer com que o faturamento caísse 60%. A saída encontrada pelos sócios Adaucto Morais e Leonelle Lamas Rocha foi oferecer novos produtos ao mercado.
Morais conta que a empresa passou a fabricar protetores de acrílico para serem usados por diferentes segmentos no combate e proteção à Covid-19. Nós tínhamos adquirido recentemente equipamentos novos para a produção de acrílico. Foi então que reunimos diretores e equipe para planejar como poderíamos nos reinventar. Ainda em março, demos início à produção dos protetores e passamos a atender supermercados, escritórios, farmácias, restaurantes e serviços essenciais de uma forma geral. Essa foi uma forma de amenizar um pouco o nosso prejuízo", pondera ao citar que já foram comercializadas mais de 1.000 placas.
O empresário lembra que, logo que a pandemia começou, ele recebeu uma enxurrada de e-mails cancelando os contratos que já estavam previstos. Segundo ele, grandes marcas que todos os anos contratam a empresa para divulgar suas campanhas em outdoors mudaram os planos. E, como a Divulgue atende muitos clientes ligados ao comércio, o baque foi enorme em função das restrições ligadas ao setor.
No período da pandemia, os poucos trabalhos que têm surgido, de acordo com o diretor, são de campanhas educativas em relação à Covid-19 ou propagandas feitas por hospitais e supermercados. Das 200 placas de outdoor espalhadas pela Grande Vitória, Guarapari, São Mateus e Linhares, 160 estão ociosas.
"2020 tinha começado muito bem pra gente. Era o melhor início de ano dos últimos cinco anos. Estávamos com uma expectativa muito boa, com contratos legais. Mas tudo mudou muito rápido. Agora, nosso objetivo é tentar manter nossos compromissos financeiros, trabalhistas e tributários em dia. Nada muito além disso"
Apesar das dificuldades, Adaucto Morais afirma que a empresa manteve seu quadro de profissionais e diz que vem estudando novos produtos e canais para alcançar um público consumidor maior. "Um dos nossos focos é tentar ampliar as vendas via mercado digital. Talvez essa seja uma saída para buscarmos novos clientes."
PERFIL
- Nome: Adaucto Morais
- Empresa: Divulgue Outdoor e Comunicação Visual
- No mercado: Há 27 anos
- Cargo na empresa: Sócio e diretor
- Negócio: Publicidade, propaganda, mídias exteriores e projetos especiais
- Atuação: Espírito Santo e Brasil
- Funcionários: 25 diretos
JOGO RÁPIDO COM QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR
Economia:
Começamos o ano com uma expectativa muito positiva, mas, agora, nosso objetivo é tentar manter nossos compromissos financeiros, trabalhistas e tributários em dia. Nada muito além disso.
Pandemia do coronavírus:
Pegou todos de surpresa. Mas deixará como maior legado o poder de superação e de reinvenção profissionalmente e mentalmente .
Pedra no sapato:
Falta de diálogo e de união entre os Poderes para solucionar ou pelo menos amenizar os prejuízos financeiros e comerciais das pequenas e médias empresas.
Tenho vontade de fechar as portas quando:
Jamais cogitei esta possibilidade. Enquanto houver demanda, parceiros, equipe e trabalho vamos nos manter de pé.
Solto fogos quando:
Nosso trabalho, projetos e crescimento são reconhecidos.
Se pudesse mudar algo no meu setor, mudaria:
Como diretor-administrativo, nesta pandemia, aplicaria mudanças setoriais em material humano e criação de novos produtos para gerar mais receita.
Minha empresa precisa evoluir em:
Capacitar, motivar equipe, aumentar a capacidade de receita por possuir uma ótima estrutura física e de equipamentos.
Se começasse um novo negócio seria:
Alguma atividade com custo operacional menor e com maior alcance de venda no território nacional.
Futuro:
Acreditar que somos um país capaz de ser mais unido, alegre, otimista, e que todos cresçam depois desta pandemia.
Uma pessoa no mundo dos negócios que admiro:
Mark Zuckerberg, fundador do Facebook. Considero ele um gênio e por criar uma nova maneira de interagir e se comunicar.