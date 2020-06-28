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Empreendedores do ES

Na Lata: "Com a pandemia passamos a desenvolver novos produtos"

A coluna conversou com o sócio e diretor da Divulgue Outdoor, Adaucto Morais, que contou como a empresa vem se reinventando durante a pandemia do novo coronavírus

Públicado em 

28 jun 2020 às 05:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Adaucto Morais é sócio e diretor da Divulgue Outdoor e Comunicação Visual
Adaucto Morais é sócio e diretor da Divulgue Outdoor e Comunicação Visual Crédito: Divulgação
O foco do negócio da capixaba Divulgue sempre esteve voltado para a comunicação visual, especialmente por meio dos outdoors. Mas com a pandemia do novo coronavírus, a empresa viu sua principal fonte de renda despencar e fazer com que o faturamento caísse 60%. A saída encontrada pelos sócios Adaucto Morais e Leonelle Lamas Rocha foi oferecer novos produtos ao mercado. 
Morais conta que a empresa passou a fabricar protetores de acrílico para serem usados por diferentes segmentos no combate e proteção à Covid-19.  Nós tínhamos adquirido recentemente equipamentos novos para a produção de acrílico. Foi então que reunimos diretores e equipe para planejar como poderíamos nos reinventar. Ainda em março, demos início à produção dos protetores e passamos a atender supermercados, escritórios, farmácias, restaurantes e serviços essenciais de uma forma geral. Essa foi uma forma de amenizar um pouco o nosso prejuízo", pondera ao citar que  já foram comercializadas mais de 1.000 placas.
O empresário lembra que, logo que a pandemia começou, ele recebeu uma enxurrada de e-mails cancelando os contratos que já estavam previstos. Segundo ele, grandes marcas que todos os anos contratam a empresa para divulgar suas campanhas em outdoors mudaram os planos. E, como a Divulgue atende muitos clientes ligados ao comércio, o baque foi enorme em função das restrições ligadas ao setor. 
No período da pandemia, os poucos trabalhos que têm surgido, de acordo com o diretor, são de campanhas educativas em relação à Covid-19 ou propagandas feitas por hospitais e supermercados. Das 200 placas de outdoor espalhadas pela Grande Vitória, Guarapari, São Mateus e Linhares, 160 estão ociosas. 
"2020 tinha começado muito bem pra gente. Era o melhor início de ano dos últimos cinco anos. Estávamos com uma expectativa muito boa, com contratos legais. Mas tudo mudou muito rápido. Agora, nosso objetivo é tentar manter nossos compromissos financeiros, trabalhistas e tributários em dia. Nada muito além disso"
Adaucto Morais - Sócio e diretor da Divulgue
Apesar das dificuldades, Adaucto Morais afirma que a empresa manteve seu quadro de profissionais e diz que vem estudando novos produtos e canais para alcançar um público consumidor maior.  "Um dos nossos focos é tentar ampliar as vendas via mercado digital. Talvez essa seja uma saída para buscarmos novos clientes."

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Impressão de material na empresa Divulgue Outdoor e Comunicação Visual
Impressão de material na empresa Divulgue Outdoor e Comunicação Visual Crédito: Divulgação

PERFIL

  • Nome: Adaucto Morais
  • Empresa: Divulgue Outdoor e Comunicação Visual
  • No mercado: Há 27 anos
  • Cargo na empresa: Sócio e diretor
  • Negócio: Publicidade, propaganda, mídias exteriores e projetos especiais
  • Atuação: Espírito Santo e Brasil
  • Funcionários: 25 diretos

JOGO RÁPIDO COM QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR

Economia:

Começamos o ano com uma expectativa muito positiva, mas, agora, nosso objetivo é tentar manter nossos compromissos financeiros, trabalhistas e tributários em dia. Nada muito além disso.  

Pandemia do coronavírus:

Pegou todos de surpresa. Mas deixará como maior legado o poder de superação e de reinvenção profissionalmente e mentalmente .  

Pedra no sapato:

Falta de diálogo e de união entre os Poderes para solucionar ou pelo menos amenizar os prejuízos financeiros e comerciais das pequenas e médias empresas.  

Tenho vontade de fechar as portas quando:

Jamais cogitei esta possibilidade. Enquanto houver demanda, parceiros, equipe e trabalho vamos nos manter de pé.

Solto fogos quando:

Nosso trabalho, projetos e crescimento são reconhecidos.  

Se pudesse mudar algo no meu setor, mudaria:

Como diretor-administrativo, nesta pandemia, aplicaria mudanças setoriais em material humano e criação de novos produtos para gerar mais receita.  

Minha empresa precisa evoluir em:

Capacitar, motivar equipe, aumentar a capacidade de receita por possuir uma ótima estrutura física e de equipamentos.  

Se começasse um novo negócio seria:

Alguma atividade com custo operacional menor e com maior alcance de venda no território nacional.

Futuro:

Acreditar que somos um país capaz de ser mais unido, alegre, otimista, e que todos cresçam depois desta pandemia.

Uma pessoa no mundo dos negócios que admiro:

Mark Zuckerberg, fundador do Facebook. Considero ele um gênio e por criar uma nova maneira de interagir e se comunicar.
LEIA AQUI OUTROS EMPRESÁRIOS QUE JÁ PARTICIPARAM DO "NA LATA"

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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