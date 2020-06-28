Na Lata: "Com a pandemia passamos a desenvolver novos produtos"

Adaucto Morais é sócio e diretor da Divulgue Outdoor e Comunicação Visual Crédito: Divulgação

O foco do negócio da capixaba Divulgue sempre esteve voltado para a comunicação visual, especialmente por meio dos outdoors. Mas com a pandemia do novo coronavírus , a empresa viu sua principal fonte de renda despencar e fazer com que o faturamento caísse 60%. A saída encontrada pelos sócios Adaucto Morais e Leonelle Lamas Rocha foi oferecer novos produtos ao mercado.

Morais conta que a empresa passou a fabricar protetores de acrílico para serem usados por diferentes segmentos no combate e proteção à Covid-19. Nós tínhamos adquirido recentemente equipamentos novos para a produção de acrílico. Foi então que reunimos diretores e equipe para planejar como poderíamos nos reinventar. Ainda em março, demos início à produção dos protetores e passamos a atender supermercados, escritórios, farmácias, restaurantes e serviços essenciais de uma forma geral. Essa foi uma forma de amenizar um pouco o nosso prejuízo", pondera ao citar que já foram comercializadas mais de 1.000 placas.

O empresário lembra que, logo que a pandemia começou, ele recebeu uma enxurrada de e-mails cancelando os contratos que já estavam previstos. Segundo ele, grandes marcas que todos os anos contratam a empresa para divulgar suas campanhas em outdoors mudaram os planos. E, como a Divulgue atende muitos clientes ligados ao comércio, o baque foi enorme em função das restrições ligadas ao setor.

No período da pandemia, os poucos trabalhos que têm surgido, de acordo com o diretor, são de campanhas educativas em relação à Covid-19 ou propagandas feitas por hospitais e supermercados. Das 200 placas de outdoor espalhadas pela Grande Vitória, Guarapari, São Mateus e Linhares, 160 estão ociosas.

"2020 tinha começado muito bem pra gente. Era o melhor início de ano dos últimos cinco anos. Estávamos com uma expectativa muito boa, com contratos legais. Mas tudo mudou muito rápido. Agora, nosso objetivo é tentar manter nossos compromissos financeiros, trabalhistas e tributários em dia. Nada muito além disso" Adaucto Morais - Sócio e diretor da Divulgue

Apesar das dificuldades, Adaucto Morais afirma que a empresa manteve seu quadro de profissionais e diz que vem estudando novos produtos e canais para alcançar um público consumidor maior. "Um dos nossos focos é tentar ampliar as vendas via mercado digital. Talvez essa seja uma saída para buscarmos novos clientes."

Impressão de material na empresa Divulgue Outdoor e Comunicação Visual Crédito: Divulgação

PERFIL

Nome: Adaucto Morais

Adaucto Morais Empresa: Divulgue Outdoor e Comunicação Visual



Divulgue Outdoor e Comunicação Visual No mercado: Há 27 anos



Há 27 anos Cargo na empresa: Sócio e diretor



Sócio e diretor Negócio: Publicidade, propaganda, mídias exteriores e projetos especiais



Publicidade, propaganda, mídias exteriores e projetos especiais Atuação: Espírito Santo e Brasil



Espírito Santo e Brasil Funcionários: 25 diretos



JOGO RÁPIDO COM QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR