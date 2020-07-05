Na Lata: "A pandemia acelerou nossos planos de crescimento"

A pandemia do novo coronavírus tem sido uma prova de fogo para a maior parte das empresas que, de março para cá, viram seus faturamentos despencar rapidamente. Essa realidade, entretanto, não é compartilhada pela Mitis Tecnologia.
De acordo com o CEO Rodrigo Maxwel, nos últimos três meses surgiram várias oportunidades para a empresa. Ele conta que a Mitis já tinha uma estratégia de crescimento até 2025, mas que, pelos resultados que começaram a obter desde a pandemia, os planos de expansão vão ser acelerados.
"No início de 2020, tínhamos um planejamento estratégico para chegar em determinado patamar em 2025. Mas estamos acelerando os planos. A pandemia está sendo uma oportunidade para nós que trabalhamos com tecnologia. Afinal, as empresas foram forçadas a evoluir nessa área. Dessa forma, esse período está sendo muito positivo para ampliarmos mercado"
O empresário comenta que no mês de junho a empresa teve um crescimento de 15% no faturamento em relação ao mesmo período do ano passado. A principal demanda por soluções tecnológicas tem vindo de companhias que atuam com distribuição, como de medicamentos, alimentos, cosméticos, entre outras áreas.
Com sede na Serra e atuação nacional, a Mitis desenvolve softwares de gestão com o objetivo de auxiliar no controle e na padronização de processos. Tem cerca de 1.000 clientes e um faturamento mensal de aproximadamente R$ 200 mil. Dentro da meta para 2025 estão: dobrar a carteira de clientes e ampliar o faturamento para R$ 1 milhão por mês.
"Passada essa primeira fase de crescimento, a próxima é levar nossos produtos e serviços para o mercado internacional. Os primeiros mercados-alvo para a expansão são Inglaterra e Estados Unidos", adiantou à coluna. Abaixo confira o bate-papo com Rodrigo Maxwel.
PERFIL
- Nome: Rodrigo Maxwel
- Empresa: Mitis Tecnologia
- Cargo na empresa: CEO
- No mercado: Desde 2008
- Negócio: Soluções tecnológicas
- Atuação: Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Bahia
- Funcionários: 26 diretos
JOGO RÁPIDO COM QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR
Economia:
Alguns mercados diminuíram espaço, porém com o “novo normal”, muitos se reinventaram e estão ganhando espaço novamente. Vejo isso com muita clareza em determinados setores, um deles é o do ensino. Os cursos EAD se multiplicaram e a população buscou conhecimento. Uma população com conhecimento é uma população próspera.
Pandemia do Coronavírus:
Fez muita empresa evoluir tecnologicamente.
Pedra no sapato:
A velocidade com que as ferramentas e a tecnologia evoluem. Muitas vezes isso acaba criando dificuldades para acompanharmos todas as atualizações.
Tenho vontade de fechar as portas quando:
Nunca passou por minha cabeça, pois sempre tento ver oportunidades junto às crises. Nesta crise atual é o momento de crescer. Vender soluções tecnológicas que permitem as empresas rodarem normalmente. Por exemplo, proporcionar vendas on-line para empresas que reduziram negócio.
Solto fogos quando:
Faço o negócio do cliente decolar, com melhorias e ajustes de processos.
Se pudesse mudar algo em meu setor, mudaria:
O meu setor ainda é muito amador. Então, se pudesse, criaria um órgão de validação do profissional. Assim como tem CRM para médico, CREA para engenheiro, deveria ter algo para tecnologia.
Minha empresa precisa evoluir em:
Profissionais que falem outros idiomas para casar com o propósito futuro da empresa.
Se começasse um novo negócio seria:
Apesar de ser da área da tecnologia, gostaria de fazer algo na área orgânica. Hortaliças orgânicas é um negócio bem legal.
Futuro:
Ampliar para outros países. Hoje atendemos bem o Brasil e o projeto é atender o mercado internacional com nossas soluções.
Uma pessoa no mundo dos negócios que admiro:
Napoleon Hill, foi um escritor e consultor. É dele a célebre frase: “O que a mente do homem pode conceber e acreditar, pode ser alcançada.” E é exatamente isso que eu penso.