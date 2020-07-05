Na Lata: "A pandemia acelerou nossos planos de crescimento"

Rodrigo Maxwel é CEO da Mitis Tecnologia Crédito: Mitis Tecnologia/Divulgação

pandemia do novo coronavírus tem sido uma prova de fogo para a maior parte das empresas que, de março para cá, viram seus faturamentos despencar rapidamente. Essa realidade, entretanto, não é compartilhada pela Mitis Tecnologia.

De acordo com o CEO Rodrigo Maxwel, nos últimos três meses surgiram várias oportunidades para a empresa. Ele conta que a Mitis já tinha uma estratégia de crescimento até 2025, mas que, pelos resultados que começaram a obter desde a pandemia, os planos de expansão vão ser acelerados.

"No início de 2020, tínhamos um planejamento estratégico para chegar em determinado patamar em 2025. Mas estamos acelerando os planos. A pandemia está sendo uma oportunidade para nós que trabalhamos com tecnologia. Afinal, as empresas foram forçadas a evoluir nessa área. Dessa forma, esse período está sendo muito positivo para ampliarmos mercado" Rodrigo Maxwel - CEO da Mitis Tecnologia

O empresário comenta que no mês de junho a empresa teve um crescimento de 15% no faturamento em relação ao mesmo período do ano passado. A principal demanda por soluções tecnológicas tem vindo de companhias que atuam com distribuição, como de medicamentos, alimentos, cosméticos, entre outras áreas.

Com sede na Serra e atuação nacional, a Mitis desenvolve softwares de gestão com o objetivo de auxiliar no controle e na padronização de processos. Tem cerca de 1.000 clientes e um faturamento mensal de aproximadamente R$ 200 mil. Dentro da meta para 2025 estão: dobrar a carteira de clientes e ampliar o faturamento para R$ 1 milhão por mês.

"Passada essa primeira fase de crescimento, a próxima é levar nossos produtos e serviços para o mercado internacional. Os primeiros mercados-alvo para a expansão são Inglaterra e Estados Unidos", adiantou à coluna. Abaixo confira o bate-papo com Rodrigo Maxwel.

Equipe da Mitis Tecnologia Crédito: Mitis Tecnologia/Divulgação

PERFIL

Nome: Rodrigo Maxwel

Rodrigo Maxwel Empresa: Mitis Tecnologia



Mitis Tecnologia Cargo na empresa: CEO



CEO No mercado: Desde 2008



Desde 2008 Negócio: Soluções tecnológicas



Soluções tecnológicas Atuação: Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Bahia



Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Bahia Funcionários: 26 diretos



JOGO RÁPIDO COM QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR