Lojas do Supermercado Santo Antônio, em Guarapari, são demolidas

Loja de Muquiçaba onde funcionava o Supermercado Santo Antônio foi praticamente demolida e dará lugar a unidade do Extrabom Crédito: Beatriz Seixas e Extrabom

Quem passa, por exemplo, pela filial de Muquiçaba vizualiza vários tapumes de obra, uma máquina escavadeira, grande parte da estrutura física derrubada e uma grande placa do novo negócio que vai funcionar no local, com os dizeres: Extrabom Supermercados. Em Breve, aqui.

Na loja do Centro, em frente à Igreja Nossa Senhora da Conceição, a situação é parecida. Mas lá até o teto foi completamente jogado ao chão. Pelas portas de vidro, que eram parte da unidade do Santo Antônio, é possível ver o espaço quase que em sua totalidade vazio. Já na área ao lado, onde ficava o estacionamento, foram colocados tapumes e também uma placa anunciando a operação da nova empresa.

Unidade, no centro de Guarapari, onde funcionava o Supermercado Santo Antônio e que passará a ser Extrabom Crédito: Beatriz Seixas

Nas outras duas lojas do Centro é possível notar a reforma pesada que o Grupo Coutinho está realizando. A unidade da Praia do Morro também irá passar por mudanças. Ao todo, serão investidos R$ 25 milhões, que contemplam desde a reforma estrutural e a adequação dos espaços, passando pela aplicação de uma nova identidade visual até a instalação de novos equipamentos.

Segundo uma fonte, as estruturas do então Supermercado Santo Antônio estavam muito precárias o que fez com que o novo investidor tomasse a decisão de não aproveitar nenhum dos equipamentos e preferir realizar uma grande obra.

Unidade onde funcionava o Supermercado Santo Antônio - no Centro de Guarapari, próximo ao Radium Hotel - vai receber nova loja do Extrabom Crédito: Beatriz Seixas

De acordo com o Grupo Countinho, todas as intervenções que foram ou estão em execução foram planejadas no projeto original. “Desde o início, quando os pontos foram alugados, já estava prevista uma ampla reforma para adequação das lojas ao padrão da Rede Extrabom.”

A expectativa é que as unidades sejam abertas em dezembro de 2020, mas a data de inauguração de cada loja ainda será definida. “Dependemos do fornecimento de equipamentos e materiais, mas o esforço será para que todas abram ainda este ano”, explicou o grupo à coluna.

As lojas vão ter perfis diferentes para se adaptar ao público e ao espaço físico. Nas duas lojas menores - Areia Preta e Centro - será lançado um modelo Express.

Loja onde funcionava o Supermercado Santo Antônio, no centro de Guarapari próximo à Caixa Econômica, está passando por reformas para receber unidade da Rede Extrabom com modelo Express Crédito: Beatriz Seixas

De acordo com o grupo empresarial - que já tem uma unidade em operação em Guarapari, no bairro Aeroporto - todos os cinco imóveis onde o Extrabom vai funcionar são em áreas alugadas (uma delas com a família Zouain e quatro junto a terceiros) e com prazo de locação de 15 anos.

Perspectivas das unidades que o Supermercado Extrabom vai abrir em Guarapari

SANTO ANTÔNIO FECHOU AS PORTAS APÓS NEGOCIAÇÃO FRUSTRADA

A negociação do Grupo Coutinho para assumir os espaços onde funcionavam as lojas do Supermercado Santo Antônio aconteceu após a tradicional rede supermercadista de Guarapari encerrar suas atividades . Depois de mais de meio século de atuação na Cidade Saúde, a empresa comandada pela família Zouain, fechou as portas em 30 de julho deste ano.