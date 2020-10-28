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Mudança de rede

Lojas do Supermercado Santo Antônio, em Guarapari, são demolidas

Estruturas onde funcionavam os negócios da família Zouain estão passando por grande reestruturação para receber unidades da Rede Extrabom, do Grupo Coutinho

Públicado em 

28 out 2020 às 05:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Loja de Muquiçaba onde funcionava o Supermercado Santo Antônio foi praticamente demolida e dará lugar a unidade do Extrabom
Loja de Muquiçaba onde funcionava o Supermercado Santo Antônio foi praticamente demolida e dará lugar a unidade do Extrabom Crédito: Beatriz Seixas e Extrabom
As lojas do Supermercado Santo Antônio, em Guarapari, começam a dar lugar a unidades da rede Extrabom, do Grupo Coutinho. Algumas delas estão sendo demolidas e reconstruídas praticamente do zero.
Quem passa, por exemplo, pela filial de Muquiçaba vizualiza vários tapumes de obra, uma máquina escavadeira, grande parte da estrutura física derrubada e uma grande placa do novo negócio que vai funcionar no local, com os dizeres: Extrabom Supermercados. Em Breve, aqui.
Na loja do Centro, em frente à Igreja Nossa Senhora da Conceição, a situação é parecida. Mas lá até o teto foi completamente jogado ao chão. Pelas portas de vidro, que eram parte da unidade do Santo Antônio, é possível ver o espaço quase que em sua totalidade vazio. Já na área ao lado, onde ficava o estacionamento, foram colocados tapumes e também uma placa anunciando a operação da nova empresa.
Unidade, no centro de Guarapari, onde funcionava o Supermercado Santo Antônio e que passará a ser Extrabom
Unidade, no centro de Guarapari, onde funcionava o Supermercado Santo Antônio e que passará a ser Extrabom Crédito: Beatriz Seixas
Nas outras duas lojas do Centro é possível notar a reforma pesada que o Grupo Coutinho está realizando. A unidade da Praia do Morro também irá passar por mudanças. Ao todo, serão investidos R$ 25 milhões, que contemplam desde a reforma estrutural e a adequação dos espaços, passando pela aplicação de uma nova identidade visual até a instalação de novos equipamentos.
Segundo uma fonte, as estruturas do então Supermercado Santo Antônio estavam muito precárias o que fez com que o novo investidor tomasse a decisão de não aproveitar nenhum dos equipamentos e preferir realizar uma grande obra.
Unidade onde funcionava o Supermercado Santo Antônio - no Centro de Guarapari, próximo ao Radium Hotel - vai receber nova loja do Extrabom
Unidade onde funcionava o Supermercado Santo Antônio - no Centro de Guarapari, próximo ao Radium Hotel - vai receber nova loja do Extrabom Crédito: Beatriz Seixas
De acordo com o Grupo Countinho, todas as intervenções que foram ou estão em execução foram planejadas no projeto original. “Desde o início, quando os pontos foram alugados, já estava prevista uma ampla reforma para adequação das lojas ao padrão da Rede Extrabom.”
A expectativa é que as unidades sejam abertas em dezembro de 2020, mas a data de inauguração de cada loja ainda será definida. “Dependemos do fornecimento de equipamentos e materiais, mas o esforço será para que todas abram ainda este ano”, explicou o grupo à coluna.
As lojas vão ter perfis diferentes para se adaptar ao público e ao espaço físico. Nas duas lojas menores - Areia Preta e Centro - será lançado um modelo Express.
Loja onde funcionava o Supermercado Santo Antônio, no centro de Guarapari próximo à Caixa Econômica, está passando por reformas para receber unidade da Rede Extrabom
Loja onde funcionava o Supermercado Santo Antônio, no centro de Guarapari próximo à Caixa Econômica, está passando por reformas para receber unidade da Rede Extrabom com modelo Express Crédito: Beatriz Seixas
De acordo com o grupo empresarial - que já tem uma unidade em operação em Guarapari, no bairro Aeroporto - todos os cinco imóveis onde o Extrabom vai funcionar são em áreas alugadas (uma delas com a família Zouain e quatro junto a terceiros) e com prazo de locação de 15 anos.

Perspectivas das unidades que o Supermercado Extrabom vai abrir em Guarapari

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SANTO ANTÔNIO FECHOU AS PORTAS APÓS NEGOCIAÇÃO FRUSTRADA

A negociação do Grupo Coutinho para assumir os espaços onde funcionavam as lojas do Supermercado Santo Antônio aconteceu após a tradicional rede supermercadista de Guarapari encerrar suas atividades. Depois de mais de meio século de atuação na Cidade Saúde, a empresa comandada pela família Zouain, fechou as portas em 30 de julho deste ano.
O fechamento do Santo Antônio teve relação com uma negociação mal-sucedida junto ao empresário Creso Suerdieck Dourado, que após comprar a empresa em julho de 2019 fez diversas promessas sobre investimentos, mas que nunca foram adiante. Em função de vários problemas na gestão feita pela empresa paulista DX Group Participações e Investimentos Eireli, o contrato de compra e venda chegou a ser suspenso pela Justiça e os fundadores do Santo Antônio retomaram o controle, mas já em uma situação delicada, de elevadas dívidas junto a fornecedores e empregados.
Data: 03/12/2019 - ES - Guarapari - Supermercados Santo Antônio, em Guarapari
Supermercado Santo Antônio funcionou em Guarapari por mais de 50 anos. Rede encerrou suas atividades em 30 de julho de 2020 Crédito: Carlos Alberto Silva
LEIA AQUI TUDO SOBRE O SUPERMERCADO SANTO ANTÔNIO

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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