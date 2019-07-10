Beatriz Seixas
Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

Governo federal exalta potencial do mercado de gás do ES

Márcio Félix diz que há oportunidades de negócios em gasodutos no Litoral Sul

Vitória
Publicado em 10/07/2019 às 01h48
Márcio Félix é secretário executivo do Ministério de Minas e Energia . Crédito: Jefferson Rocio/Divulgação Mec Show
O secretário de Petróleo, Gás e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, Márcio Félix, exaltou o Espírito Santo, por meio das suas redes sociais, ao falar sobre o novo mercado de gás.

No Twitter, ele – que já foi secretário de Desenvolvimento por aqui – publicou: “Que tal um local no Brasil com infraestrutura disponível para, com pequenos ajustes, escoar, processar e transportar 15 milhões de m³ por dia de gás natural? Não é sonho, este local existe e se chama Espírito Santo. #NovoMercadodeGás.”

Perguntado pela coluna que tipos de ajustes podem ser importantes para acelerar esse mercado no Estado, Félix afirmou que além do que já está sendo feito, como o novo contrato de concessão e a estruturação da companhia de gás, a ES Gás, “seria fundamental um gasoduto marítimo interligando o campo de Roncador ao campo de Jubarte, passando pelas descobertas de Itaipu e Wahoo (ambas da BP), já em águas profundas capixabas”.

O secretário deixou caminhos onde estão as oportunidades em potencial. Agora é hora de os empreendedores arregaçarem as mangas. Que venham os negócios!

