Beatriz Seixas
Beatriz Seixas
Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

Governo do Estado vai revisar incentivos fiscais

Nos próximos dias, será criada, via decreto, uma comissão formada por auditores fiscais da Fazenda (Sefaz) e da Secretaria de Controle e Transparência (Secont), bem como por representantes da Secretaria de Desenvolvimento (Sedes)

Vitória
Publicado em 28/06/2019 às 02h11
Atualizado em 01/10/2019 às 22h44


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.