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Beatriz Seixas

Governo do Estado projeta R$ 250 milhões de receitas de rendimentos

Valor é fruto de aplicações  feitas com as receitas em caixa

Públicado em 

30 set 2019 às 05:55
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Dinheiro Crédito: Pixabay
governo do Estado projeta arrecadar em 2019 aproximadamente R$ 250 milhões com receitas provenientes de rendimentos de suas aplicações financeiras.
Uma fonte do Palácio Anchieta, que preferiu não se identificar, afirmou que todo o recurso que entra no caixa do Tesouro não fica “parado”, “perdendo valor”.
Segundo ela, a equipe que cuida das finanças está sempre atenta às oportunidades do mercado financeiro e tem conseguido alocar esses recursos em aplicações que garantam de 99% a 104% do CDI. “Somos muito rigorosos e estamos avaliando vários procedimentos para aumentar os rendimentos”, declarou.
O valor das receitas, segundo a fonte, foi ampliado em função de algumas mudanças de investimentos que foram feitas pela equipe do governador Renato Casagrande (PSB). “O rendimento só não será ainda maior em função da queda da taxa Selic”, ponderou ao observar que todos os anos o governo faz uma previsão das receitas com rendimentos na peça orçamentária.

Dinheiro em caixa

Na última semana, o governo do Estado anunciou que fechou o terceiro bimestre deste ano com R$ 1,6 bilhão em caixa, valor bem acima dos R$ 718 milhões que tinha ao final do primeiro bimestre. O resultado positivo se deu em função, principalmente, do acordo de unificação dos campos petrolíferos do Parque das Baleias. A cifra bilionária em caixa inclui entre outras receitas as que compõem o Fundo Soberano e o Fundo da Infraestrutura.

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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