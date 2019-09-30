Governo do Estado projeta R$ 250 milhões de receitas de rendimentos

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governo do Estado projeta arrecadar em 2019 aproximadamente R$ 250 milhões com receitas provenientes de rendimentos de suas aplicações financeiras.

Uma fonte do Palácio Anchieta, que preferiu não se identificar, afirmou que todo o recurso que entra no caixa do Tesouro não fica “parado”, “perdendo valor”.

Segundo ela, a equipe que cuida das finanças está sempre atenta às oportunidades do mercado financeiro e tem conseguido alocar esses recursos em aplicações que garantam de 99% a 104% do CDI. “Somos muito rigorosos e estamos avaliando vários procedimentos para aumentar os rendimentos”, declarou.

O valor das receitas, segundo a fonte, foi ampliado em função de algumas mudanças de investimentos que foram feitas pela equipe do governador Renato Casagrande (PSB). “O rendimento só não será ainda maior em função da queda da taxa Selic”, ponderou ao observar que todos os anos o governo faz uma previsão das receitas com rendimentos na peça orçamentária.

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