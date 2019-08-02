Beatriz Seixas
Beatriz Seixas
Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

Gigantes do petróleo em leilão de campos no ES

Companhias como ExxonMobil e Shell vão disputar áreas petrolíferas em blocos terrestres e marítimos no país

Vitória
Publicado em 02/08/2019 às 14h20
Atualizado em 29/09/2019 às 23h48
Exploração de petróleo em terra. Crédito: Carlos Alberto da Silva
Exploração de petróleo em terra. Crédito: Carlos Alberto da Silva

Doze companhias, entre elas ExxonMobil, CNOOC, Petrobras, Shell, Enauta e PetroRio, foram habilitadas para participar da oferta permanente de áreas de exploração e produção de petróleo. A relação das empresas foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Fazem parte da oferta permanente 527 blocos de bacias terrestres do Espírito Santo, Potiguar, Recôncavo, Parnaíba, Sergipe-Alagoas, Paraná e Tucano, e 73 blocos marítimos nas bacias de Campos, Ceará, Potiguar, Santos e Sergipe-Alagoas. Entre eles, 14 são campos com acumulações marginais (áreas inativas ou com baixa produção por falta de interesse econômico) no Espírito Santo, Potiguar, Recôncavo e Sergipe-Alagoas.

> O que esperar do setor de petróleo e gás

Nesse modelo de oferta, as petroleiras declaram com antecedência quais áreas têm interesse de adquirir. Essa indicação deve ocorrer até o início de agosto, e a previsão é que o leilão das áreas, em terra e mar, que compõem o primeiro ciclo, aconteça no dia 10 de setembro.

> ENTREVISTA: "Setor de petróleo precisa de mão de obra para não perder a última janela de investimentos"

A rodada realizada pela ANP vem sendo aguardada pelo setor, que acredita que a cadeia ganhará fôlego. Como nos últimos anos a Petrobras reduziu significativamente o seu portfólio de investimentos, especialmente nos campos terrestres, já que são menos rentáveis, a expectativa é que com a entrada de novas companhias, a produção em terra aumente, assim como avance as demandas por mão de obra e serviços. Atualmente, são produzidos no onshore capixaba cerca de 15 mil barris de óleo por dia.

A Gazeta integra o

Saiba mais
Espírito Santo Petrobras beatriz seixas leilão

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.