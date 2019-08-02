Gigantes do petróleo em leilão de campos no ES

Exploração de petróleo em terra. Crédito: Carlos Alberto da Silva

Doze companhias, entre elas ExxonMobil, CNOOC, Petrobras, Shell, Enauta e PetroRio, foram habilitadas para participar da oferta permanente de áreas de exploração e produção de petróleo. A relação das empresas foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).



Fazem parte da oferta permanente 527 blocos de bacias terrestres do Espírito Santo, Potiguar, Recôncavo, Parnaíba, Sergipe-Alagoas, Paraná e Tucano, e 73 blocos marítimos nas bacias de Campos, Ceará, Potiguar, Santos e Sergipe-Alagoas. Entre eles, 14 são campos com acumulações marginais (áreas inativas ou com baixa produção por falta de interesse econômico) no Espírito Santo, Potiguar, Recôncavo e Sergipe-Alagoas.

Nesse modelo de oferta, as petroleiras declaram com antecedência quais áreas têm interesse de adquirir. Essa indicação deve ocorrer até o início de agosto, e a previsão é que o leilão das áreas, em terra e mar, que compõem o primeiro ciclo, aconteça no dia 10 de setembro.

A rodada realizada pela ANP vem sendo aguardada pelo setor, que acredita que a cadeia ganhará fôlego. Como nos últimos anos a Petrobras reduziu significativamente o seu portfólio de investimentos, especialmente nos campos terrestres, já que são menos rentáveis, a expectativa é que com a entrada de novas companhias, a produção em terra aumente, assim como avance as demandas por mão de obra e serviços. Atualmente, são produzidos no onshore capixaba cerca de 15 mil barris de óleo por dia.

