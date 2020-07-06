Frigorífico do ES conquista nota máxima em norma internacional alimentar

Produtos do frigorífico Frisa, que está no mercado capixaba há mais de 50 anos Crédito: Frisa/Divulgação

O frigorífico capixaba Frisa conquistou nota máxima em uma certificação internacional de segurança alimentar que é feita pelo BRC, British Retail Consortium. A organização, que é uma referência na área, verifica a qualidade de empresas em relação às suas normas e processos de produção dos alimentos.

Após passar pela auditora, que aconteceu entre os dias 22 e 27 de junho em Colatina (ES) e Nanuque (MG), o Frisa recebeu o conceito AA, certificação que já havia registrado anteriormente.

“A nota máxima é um reconhecimento do nosso cuidado e rigor em nossos processos. Mantivemos a nossa auditoria em 2020, mesmo com a pandemia, porque acreditamos no nosso potencial, mas foi um grande desafio. Tudo foi feito com as medidas de segurança recomendadas pelo Ministério da Saúde e Agricultura, um desafio a mais considerando todas as complexidades causadas pelo coronavírus . Os resultados alcançados diante da harmonização dos procedimentos foi fantástico”, afirmou a gerente de qualidade do frigorífico, Rosangela Guedes.

A certificação auxilia os fabricantes, proprietários de marcas e varejistas a cumprir as suas obrigações legais e proteger os consumidores. Além disso, para o Frisa, que está presente em mais de 60 países com os seus produtos, esse tipo de avaliação reforça a qualidade de padrões técnicos e sanitários que são demandados por clientes internacionais.