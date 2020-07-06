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Certificação global

Frigorífico do ES conquista nota máxima em norma internacional alimentar

Frisa recebeu a certificação AA do British Retail Consortium (BRC), que avalia a qualidade nos processos de produção de empresas do setor de alimentos

Públicado em 

06 jul 2020 às 16:10
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Produtos do frigorífico Frisa, que está no mercado capixaba há mais de 50 anos
Produtos do frigorífico Frisa, que está no mercado capixaba há mais de 50 anos Crédito: Frisa/Divulgação
O frigorífico capixaba Frisa conquistou nota máxima em uma certificação internacional de segurança alimentar que é feita pelo BRC, British Retail Consortium. A organização, que é uma referência na área, verifica a qualidade de empresas em relação às suas normas e processos de produção dos alimentos.
Após passar pela auditora, que aconteceu entre os dias 22 e 27 de junho em Colatina (ES) e Nanuque (MG), o Frisa recebeu o conceito AA, certificação que já havia registrado anteriormente.
“A nota máxima é um reconhecimento do nosso cuidado e rigor em nossos processos. Mantivemos a nossa auditoria em 2020, mesmo com a pandemia, porque acreditamos no nosso potencial, mas foi um grande desafio. Tudo foi feito com as medidas de segurança recomendadas pelo Ministério da Saúde e Agricultura, um desafio a mais considerando todas as complexidades causadas pelo coronavírus. Os resultados alcançados diante da harmonização dos procedimentos foi fantástico”, afirmou a gerente de qualidade do frigorífico, Rosangela Guedes.
A certificação auxilia os fabricantes, proprietários de marcas e varejistas a cumprir as suas obrigações legais e proteger os consumidores. Além disso, para o Frisa, que está presente em mais de 60 países com os seus produtos, esse tipo de avaliação reforça a qualidade de padrões técnicos e sanitários que são demandados por clientes internacionais.
Frisa recebeu conceito AA na auditoria de recertificação pelo BRC
Frisa recebeu conceito AA na auditoria de recertificação pelo BRC Crédito: Frisa/Divulgação

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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