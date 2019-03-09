Beatriz Seixas
Beatriz Seixas
Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

Foco no futuro e na inovação no grupo Águia Branca

Para 2019, os planos são de um crescimento de pelo menos 10%, ou seja, alcançar um faturamento de R$ 6,6 bilhões

Vitória
Publicado em 09/03/2019 às 22h56
Atualizado em 15/01/2020 às 11h49


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.