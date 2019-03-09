Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica
Foco no futuro e na inovação no grupo Águia Branca
Para 2019, os planos são de um crescimento de pelo menos 10%, ou seja, alcançar um faturamento de R$ 6,6 bilhões
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00