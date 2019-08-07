ES tem 18 mil novos empregos em seis meses

Nos primeiros seis meses deste ano foram criados quase 18 mil postos de trabalho no Espírito Santo. Este é o melhor resultado dos últimos sete anos para um primeiro semestre, segundo informações do Ideies. O setor de serviços foi o que apresentou o melhor desempenho, com 8.308 vagas abertas. Na sequência, aparece a agropecuária com 6.246 postos de trabalho.

Até mesmo a indústria, que amarga neste primeiro semestre o pior desempenho na produção - com retração de 12% - mais contratou do que demitiu. Foram 5.417 empregos criados. A justificativa para isso é que a capacidade ociosa instalada começa a ser ocupada. O avanço de alguns temas econômicos, como a aprovação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, é considerada um fator positivo pelo empresariado, que começa a enxergar um panorama econômico mais amistoso.

Os detalhes sobre a criação de empregos e sobre o desempenho da indústria do Espírito Santo serão divulgados nesta tarde pela Findes e pelo Ideies, que vão apresentar a publicação a Indústria Capixaba em Números.

