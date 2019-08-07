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Beatriz Seixas

ES tem 18 mil novos empregos em seis meses

O resultado é o melhor dos últimos sete anos para um primeiro semestre. Setor de serviços teve o melhor desempenho

Publicado em 07 de Agosto de 2019 às 18:39

Públicado em 

07 ago 2019 às 18:39
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Nos primeiros seis meses deste ano foram criados quase 18 mil postos de trabalho no Espírito Santo. Este é o melhor resultado dos últimos sete anos para um primeiro semestre, segundo informações do Ideies. O setor de serviços foi o que apresentou o melhor desempenho, com 8.308 vagas abertas. Na sequência, aparece a agropecuária com 6.246 postos de trabalho.
> Educação e saúde puxam criação de emprego formal
Até mesmo a indústria, que amarga neste primeiro semestre o pior desempenho na produção - com retração de 12% - mais contratou do que demitiu. Foram 5.417 empregos criados. A justificativa para isso é que a capacidade ociosa instalada começa a ser ocupada. O avanço de alguns temas econômicos, como a aprovação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, é considerada um fator positivo pelo empresariado, que começa a enxergar um panorama econômico mais amistoso.
> Câmara aprova em segundo turno texto-base da reforma da Previdência
Os detalhes sobre a criação de empregos e sobre o desempenho da indústria do Espírito Santo serão divulgados nesta tarde pela Findes e pelo Ideies, que vão apresentar a publicação a Indústria Capixaba em Números.

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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