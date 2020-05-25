Empresas no ES testam funcionários para combater Covid-19 e garantir operações

Teste para coronavírus Crédito: Fernando Zhiminaicela/Pixabay

Empresas que atuam no Espírito Santo , além de adotar medidas de cuidados para combater o avanço do novo coronavírus , passaram a realizar testes da Covid-19 com o objetivo de garantir a segurança de suas equipes e manter as atividades operacionais dos seus negócios. Imetame, Vale, Petrobras e SBM são algumas das companhias que têm adotado essa estratégia.

A testagem em funcionários, no Estado e no Brasil como um todo, tem acontecido principalmente entre organizações de médio e grande porte, que buscam identificar quem pode estar com a doença ou mesmo já teve contato com o vírus e não sabe.

A capixaba Imetame, com sede em Aracruz e negócios em vários outros Estados, já realizou mais de 100 testes. A testagem tem sido voltada principalmente para colaboradores que atuam em uma obra em São Paulo e para aqueles que estão na linha de frente das ações de prevenção à Covid-19 na empresa.

Até o dia 18 de maio, haviam sido realizados 89 testes, sendo que oito tiveram o resultado positivo e passariam por uma contraprova. Na semana passada, foram programados mais 50 testes, mas os resultados ainda não estavam disponíveis quando a coluna fez o contato.

A Imetame esclarece que também realiza os exames nos familiares dos empregados e faz o monitoramento e testes nos demais colaboradores que tiveram contato com o infectado. “O objetivo da empresa é zelar pela saúde e segurança de nossos colaboradores e seus familiares”, informou ao observar que o colaborador que for testado positivo deve cumprir o isolamento e recebe o acompanhado da equipe médica da empresa.

Na Vale, a testagem está acontecendo com empregados diretos e terceirizados. Mas a mineradora não divulgou números, nem detalhes sobre a estratégia de aplicação dos exames. Disse que “a medida faz parte das ações da empresa para prevenção e combate ao novo coronavírus em suas operações e que reforça o seu compromisso com a segurança de seus empregados e comunidades.”

Na Petrobras, 15 mil testes para Covid-19 foram realizados, entre eles em profissionais que atuam no Espírito Santo. “Por se tratar de uma barreira de prevenção ao contágio, os testes são aplicados tanto no quadro próprio como nos colaboradores de empresas prestadoras de serviços, sobretudo quando estão em atuação presencial na companhia. Mais de 6 mil testes foram destinados a empregados da Petrobras e mais de 9 mil testes para profissionais de empresas prestadoras de serviços, principalmente na triagem de pessoas assintomáticas antes do início de turnos operacionais, seja em unidades marítimas ou em terra.”

Coronavírus: reflexos na saúde e na economia Crédito: Freepik

ESTRATÉGIAS

Cada companhia tem adotado táticas diferentes de testagem, algumas utilizam os testes rápidos , que ajudam a detectar anticorpos, e outras preferem o chamado PCR , que tem mais precisão e consegue identificar o vírus logo nos primeiros dias da infecção. Há também aquelas que fazem os dois tipos de testagem dependendo da situação clínica do funcionário e do objetivo em relação à coleta de informações e à adoção de estratégias.

Os exames feitos pelas empresas têm ampliado o alcance das testagens e ajudado os órgãos de saúde a terem mais informações sobre a doença e os locais onde ela está mais presente. Dessa forma, os gestores públicos podem, inclusive, ter mais subsídios para definir ações e políticas de combate à pandemia.