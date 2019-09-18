Economia do ES cresce no segundo trimestre deste ano

PIB do ES será divulgado na tarde desta quarta-feira. Crédito: Reprodução

O Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) divulga na tarde desta quarta-feira (18/09) o resultado trimestral do Produto Interno Bruto (PIB) do Espírito Santo. A coluna apurou que, diferentemente dos últimos três trimestres, que apresentaram desempenho negativo, o número do 2º trimestre de 2019 será positivo. Tanto na comparação com o período imediatamente anterior, quanto no acumulado do ano, a economia capixaba cresceu. Mas os números detalhados serão informados em coletiva de imprensa.

No primeiro trimestre, o PIB local sofreu uma queda de 1,3%. Nos anteriores, havia sido um recuo de 0,3% (4º trimestre de 2018) e de 1,4% (3º trimestre de 2018). Desde o final de 2012 e o início de 2013, o Estado não registrava três números negativos seguidos para o PIB trimestral.

Este vídeo pode te interessar

A boa notícia é que essa baixa foi revertida. Mas, segundo uma fonte, o setor extrativo, principalmente o de petróleo, continua sendo o vilão para impedir uma retomada mais sólida da economia do Estado. Apesar disso, esse setor é também o que traz mais otimismo quanto aos investimentos futuros no offshore e no onshore, com a entrada de novos players.

A Gazeta integra o Saiba mais