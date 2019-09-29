Economia dinâmica e transformadora

Transformação digital. Crédito: Divulgação

Trazer informações, fazer análises e conversar com você, leitor, é um privilégio. Estou neste espaço há pouco mais de um ano e já são cinco fazendo parte da equipe de Economia de A Gazeta. Um orgulho para mim!



Mas antes mesmo de chegar até aqui, A Gazeta sempre foi uma referência. Cubro há mais de 10 anos as notícias ligadas ao segmento econômico e, ao longo desse período, sempre valorizei o que as páginas deste jornal trouxeram para o leitor. Aliás, antes de imaginar que escolheria o jornalismo como profissão, a leitura deste periódico já fazia parte da rotina.

Por isso me sinto à vontade para destacar a relevância do conteúdo apurado e publicado pela equipe de profissionais de A Gazeta. Não estou apenas advogando em causa própria. É um relato sincero de quem consumiu a notícia como estudante, cidadã, concorrente e hoje integrante deste time.

Independentemente da relação que tive com o jornal em cada época, o que sempre me fez escolher A Gazeta como fonte de informação foi a credibilidade, a confiança que podia ter em cada notícia. Na última década, agora sim puxando sardinha para a minha seara, minha motivação vinha de buscar conhecimento e estar por dentro dos principais fatos que mexem com a economia do Estado.

Várias manchetes e páginas escritas por colegas e ex-colegas referências do jornalismo econômico – e aqui cito duas, Denise Zandonadi e Rita Bridi – me ajudaram a entender o que hoje busco traduzir para você.

Temas como royalties, Fundap, gargalos da nossa infraestrutura, comércio exterior, direito dos consumidores, relações trabalhistas, novos negócios, finanças públicas e investimentos. Enquanto veículo de comunicação, este jornal cobrou ações do poder público, denunciou irregularidades, noticiou conquistas dos capixabas, prestou serviço à sociedade... Tudo isso sempre fez parte do DNA de A Gazeta ao longo dos seus 91 anos de história.

Neste domingo, terminamos um ciclo, o de levar a notícia para você diariamente por meio das páginas impressas do jornal. A partir de agora o que muda é apenas a forma de entregar este conteúdo. Todos os outros pontos seguem com o mesmo compromisso que você já conhece.

A transformação pela qual estamos passando é uma das facetas do dinamismo que a própria economia, aliada à tecnologia, trouxe para as nossas vidas. O transporte, os serviços bancários, a medicina, a advocacia e a agricultura são alguns exemplos dessa efervescente mutação. Por que a forma de nos comunicar e noticiar passaria imune a tudo isso?

Você que é empregado de carteira assinada, empresário, servidor público, trabalhador informal, do lar, estudante, aposentado. Não importa a profissão, a idade, a classe social ou onde vive, você também é parte das inúmeras mudanças que acontecem em todo o mundo e sabe muito bem que precisa se atualizar e melhorar sempre.

Ao deixar o impresso diário, estamos nos propondo a melhorar e, mesmo sem chegar fisicamente na sua casa toda manhã, queremos nos aproximar. Por isso, fica o meu convite para você, que já me acompanha neste espaço, passar a ler, ver e ouvir o que vou produzir nas plataformas digitais por meio do site www.agazeta.com.br.

Todos os dias vou trazer informações exclusivas, bastidores e análises sobre o que está acontecendo na cena econômica do Espírito Santo. Ou seja, a coluna que, no jornal, era publicada três vezes por semana, estará ainda mais atualizada no on-line.

Além disso, faço parte do time de colunistas que vai escrever para o jornal de final de semana, que todo sábado estará disponível para os nossos assinantes e também nas bancas. Outra novidade é o podcast “Papo de Colunista”. Eu, Vitor Vogas (de política), Leonel Ximenes (cotidiano) e Rafael Braz (cultura) vamos trazer todas as quintas-feiras informação e análise em um papo descontraído.

Este vídeo pode te interessar

Fica aqui o meu agradecimento por acompanhar a coluna desde julho de 2018 e também o convite para que faça parte desta transformação. Te encontro nas plataformas digitais. Até mais!

A Gazeta integra o Saiba mais