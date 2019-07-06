Beatriz Seixas
Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

Durval Vieira fará parte do conselho de administração da ES Gás

Os demais nomes deverão ser escolhidos nos próximos dias

Vitória
Publicado em 06/07/2019 às 18h14
Atualizado em 30/09/2019 às 06h18
Durval Vieira de Freitas foi escolhido como conselheiro da ES Gás. Crédito: Divulgação
Durval Vieira de Freitas foi escolhido como conselheiro da ES Gás. Crédito: Divulgação

O engenheiro mecânico e atual coordenador do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás, Durval Vieira de Freitas, fará parte do conselho de administração da nova companhia de gás, a ES Gás.

O nome dele foi revelado à coluna pelo governador Renato Casagrande, que deverá escolher juntamente com a BR Distribuidora os demais conselheiros nos próximos dias. Durval é o primeiro integrante dos oito que deverão compor o conselho, conforme prevê a lei que trata da criação da estatal.

Casagrande justificou a decisão: “O Durval é uma pessoa com muito conhecimento no processo de desenvolvimento do Estado e também com muito conhecimento no setor de petróleo e gás. Nós combinamos de fazer um trabalho protagonista nessa área e quero montar uma equipe qualificada que colabore com isso.”

