Durval Vieira fará parte do conselho de administração da ES Gás

O engenheiro mecânico e atual coordenador do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás, Durval Vieira de Freitas, fará parte do conselho de administração da nova companhia de gás, a ES Gás.
O nome dele foi revelado à coluna pelo governador Renato Casagrande, que deverá escolher juntamente com a BR Distribuidora os demais conselheiros nos próximos dias. Durval é o primeiro integrante dos oito que deverão compor o conselho, conforme prevê a lei que trata da criação da estatal.
Casagrande justificou a decisão: “O Durval é uma pessoa com muito conhecimento no processo de desenvolvimento do Estado e também com muito conhecimento no setor de petróleo e gás. Nós combinamos de fazer um trabalho protagonista nessa área e quero montar uma equipe qualificada que colabore com isso.”
