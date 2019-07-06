Durval Vieira fará parte do conselho de administração da ES Gás

O engenheiro mecânico e atual coordenador do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás, Durval Vieira de Freitas, fará parte do conselho de administração da nova companhia de gás, a ES Gás.



O nome dele foi revelado à coluna pelo governador Renato Casagrande, que deverá escolher juntamente com a BR Distribuidora os demais conselheiros nos próximos dias. Durval é o primeiro integrante dos oito que deverão compor o conselho, conforme prevê a lei que trata da criação da estatal.