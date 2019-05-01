Beatriz Seixas
Beatriz Seixas
Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

Dia do Trabalhador, mas anos sem trabalho

Entre os dados mais recentes do desemprego no Brasil, que certamente é o lado mais cruel de uma crise, está o de que o país tem 13,4 milhões de desempregados

Vitória
Publicado em 01/05/2019 às 02h02
Atualizado em 06/10/2019 às 10h19


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.