Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Diversificação

"Crise energética pode ser vista como oportunidade para acelerar projetos"

Avaliação é do especialista do Conselho de Infraestrutura da Findes, Romeu Rodrigues, que defende a intensificação do trabalho de atração de investimentos na área para o Espírito Santo

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 02:00

Públicado em 

06 jul 2021 às 02:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Energia elétrica
Energia elétrica: país precisa buscar mais fontes para diversificar sua matriz energética  Crédito: Carlos Alberto Silva
Em meio às discussões sobre a possibilidade de o país precisar fazer racionamento de energia ou mesmo correr o risco de sofrer com um apagão, em função da pior crise hídrica das últimas nove décadas registrada em vários Estados brasileiros, há quem avalie que o momento pode servir também para intensificar discussões sobre a diversificação da matriz energética e para desenvolver  novos projetos. 
A coluna conversou com o especialista do Conselho de Infraestrutura da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Romeu Rodrigues, sobre o cenário pelo qual atravessamos. Para ele, é possível transformar esse desafio em esforços em prol do incentivo a novos empreendimentos no setor. 
"Temos neste momento que encarar a crise hídrica e energética como uma oportunidade para acelerarmos investimentos. Trazer para o Espírito Santo e desenvolver aqui projetos com novas fontes de energia, fontes mais confiáveis"
Romeu Rodrigues - Especialista do Conselho de Infraestrutura da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes),

Veja Também

Entenda o reajuste na conta de energia e o impacto no seu bolso

Consumo de energia na indústria e em shopping centers avança 35% no ES

Rodrigues cita o potencial que o Estado tem em relação ao gás natural, e frisa que estimular projetos de térmicas a gás é um caminho para aumentar a segurança energética.
"O ES é um importador líquido de energia elétrica, e se a gente pudesse aproveitar o gás produzido aqui [nos campos offshore] e a era da nova lei do gás, a gente poderia ter mais opções por meio de térmicas a gás. A gente sabe que a térmica não é fonte mais limpa, mas é um caminho de transição."
Ele considera que o Estado tem condições de ser autossuficiente na produção de energia, para isso, seria necessário fazer um balanço de diferentes fontes. Além das térmicas a gás, o especialista cita que o Espírito Santo tem capacidade para tirar do papel projetos de energia solar e eólica. 
Rodrigues reconhece que o território capixaba não é o lugar com o maior potencial em termos de insolação e ventos na comparação com outros Estados do Brasil, mas pondera que comparado à Europa, onde essas fontes já são bem difundidas, o Estado tem capacidade similar de produzir energia solar e eólica, inclusive a eólica offshore. 
"O governo do Estado tem feito um bom trabalho no sentido de incentivar as energias renováveis, mas precisamos intensificar as ações para tentar atrair novos investimentos nessas áreas. Temos que correr um pouco mais atrás dessas oportunidades, afinal, o mercado tem interesse e precisamos fazer a aproximação com os players."

Veja Também

Gigante norueguesa quer usar ventos no mar do ES para produzir energia

Porto Central pode virar base para projetos de parques eólicos no ES

Entre os projetos que já foram tornados públicos e que corroboram com a fala do representante da Findes estão as térmicas a gás que investidores como do Porto Central e da Imetame já demonstraram interesse em viabilizar. 
Outro negócio é o desenvolvimento de parques eólicos no mar. Como a coluna noticiou em setembro do ano passado, a empresa Votu Winds, com sede no Rio de Janeiro, e a multinacional norueguesa Equinor estão interessadas em projetos com esse perfil no Litoral Sul capixaba.
A Equinor, por exemplo, tem em seus planos construir dois parques eólicos entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, de 2 gigawatts (GW) cada, por meio dos projetos Aracatu I e Aracatu II, que juntos terão uma potência instalada capaz de abastecer o equivalente a 2 milhões de casas.
O primeiro pretende escoar a energia por meio de cabos para uma subestação no município de Campos dos Goytacazes, no Norte fluminense, já o segundo prevê o escoamento para a cidade de Itapemirim, no Sul capixaba. Os parques, que se aprovados terão juntos 320 aerogeradores, deverão ficar a cerca de 20 quilômetros da costa.
Parque eólico offhore da Equinor no Reino Unido
Parque eólico offhore da Equinor no Reino Unido Crédito: Equinor/Divulgação

MUDAR HORÁRIO DE PRODUÇÃO NÃO É TAREFA SIMPLES

Enquanto a diversificação energética não acontece e o país convive com uma possível instabilidade do sistema nos próximos meses, a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) afirma que vem fazendo um trabalho de orientação e conscientização junto às empresas. 
Segundo o especialista do Conselho de Infraestrutura da entidade, Romeu Rodrigues, a indústria trabalha há bastante tempo com o objetivo de reduzir os custos, e a federação realiza campanhas frequentes em prol da eficiência energética, orientando, por exemplo, sobre a importância de modernizar equipamentos. 

Veja Também

Aumento da conta de energia afeta o bolso e a retomada econômica

Na TV, ministro pede à população que poupe energia e água

Questionado se as indústrias do Estado devem mudar horários de produção para atender ao pedido do governo federal, deslocando o uso de energia para horários menos disputados, Romeu Rodrigues disse que essa é uma situação que deverá ser avaliada por cada companhia, mas ponderou que essa adequação não é simples de acontecer.
"A indústria já trabalha fortemente a eficiência energética. O horário de ponta já é caro [mesmo em condições normais], então, as empresas já fazem o possível e o impossível para reduzir o uso nesse período. Por isso, é muito difícil adicionar esforços extras para deixar de operar em determinado horário. Além disso, tem todo um planejamento e uma rotina, que não são simples de serem mudados da noite para o dia", destacou. 
LEIA AQUI MAIS CONTEÚDOS DA COLUNA BEATRIZ SEIXAS

Veja Também

Startup do ES desenvolve com gigante do petróleo pulseira inteligente

Vitória espera capacitar mais trabalhadores com novo conselho municipal

Venda do Polo de Golfinho pode aumentar investimentos e receitas para o ES

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

Tópicos Relacionados

Economia edp Findes Energia Renovável
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados